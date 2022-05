Körülbelül 6500 támogatási igény érkezett eddig a lakosság részéről a készülékcsere-támogatási program február 14-i indulása óta, ezek azok az igények, amelyek megfeleltek a pályázat feltételeinek. Ennél jelentősen több igény érkezett a mobilszolgáltatókon és a kereskedői hálózaton keresztül, amelyeknél nem teljesült valamely feltétel, így nem tudták igénybe venni a támogatást – közölte a VG kérdésére a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). Az előzetes várakozások alapján Budapesten volt a legnagyobb érdeklődés, amelyet Hajdú-Bihar, majd Pest megye követ a sorban. A legkevesebb cserét Nógrád megyében bonyolították.

A programot ötmilliárd forintból valósítja meg az NMHH, az erre szánt büdzsé jelentős része elérhető még, így egész biztosan finanszírozható a május 9-től elérhető 2G-s készülékek cseréjének támogatása is.

Mindemellett továbbra is kiemelt cél marad a 3G-s készülékek cseréje, rendelkezésre állnak a szükséges források az NMHH tájékoztatása szerint. A programban kínált támogatás a május 9-i bővülése után is változatlan feltételek mellett lesz elérhető mind a 2G-s, mind a 3G-s készülékek cseréjéhez.

A 2G-s készülékek cseréjére eddig már több mint 2500 előregisztráció érkezett. Mivel a konkrét előfizetői, felhasználói célcsoportot csak a mobilszolgáltatók érik el, így főleg az általuk folytatott célzott kampányok, direkt megkeresések eredményétől függ a támogatást igénybe vevők száma. A hatóság előzetes kalkulációi szerint július közepéig nagyjából 35-40 ezer elfogadott és megítélt támogatás várható összesen, amelyből 15-20 ezer lehet a 2G-s készülékek cseréje.

Fotó: Shutterstock

Az NMHH lapunk korábbi kérdésére arról is beszámolt, hogy a legtöbb csere a bruttó 25-50 ezer forintos és az 50-75 ezer forintos készülékek közül történik, ezek a legnépszerűbb kategóriák, és az új cserekészülékek átlagára 55 ezer forint környékén alakul. Aki azonban csak kevesebbet szándékozik költeni egy modern mobilra, bőven talál akár 20 ezer forint értékű új készülékeket is. A mobilszolgáltatók és a kereskedők is gyakran kínálnak egyedi akciókat, kedvezményeket, amelyek lehetővé teszik, hogy ne jelentsen jelentős anyagi terhet az új mobilkészülék megvétele. A tapasztalatok szerint nagyon népszerűek a Samsung telefonok, a Galaxy sorozat (A12, A22, A32) darabjait is sokan választják, ezen kívül leggyakrabban a Xiaomi, Nokia, Alcatel és ZTE gyártók mobilkészülékeit vásárolják meg a támogatási program igénylői – közölte lapunkkal az NMHH.

A csereprogramban minden magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki rendelkezik olyan használt 2G-s és 3G-s készülékkel, melyet 2021. július 1. és december 31. között legalább egyszer hanghívásra, adatforgalomra, vagy sms küldésére, illetve fogadására használt. A legfeljebb 3G-képes telefonok cseréjére azért van szükség, mert a távközlési szolgáltatók kivezetik a 3G technológiát, és az így felszabadult frekvenciasávokat kapacitásbővítésre és korszerűbb technológiákra fordítják majd.