Hétfőn nyitotta meg a kapuit Párizsban Európa legnagyobb fegyvervására, az Eurosatory 2022. A négy év után most először megrendezett expón 140 cég leplezi le a legújabb fejlesztéseit. A vásár legnagyobb durranása eddig a németországi Rheinmetall által fejlesztett, most először bemutatott nehéz harckocsi, a Panther KF51-es, amely nevét a második világháború rettegett közepes tankjától, a Panzerektől kölcsönözte (a KF a német Kettenfahrzeug, azaz lánctalpas rövidítése).

Az 59 tonnás, teljesen digitális vezérelésű tankról a gyártó azt állítja, hogy jóval messzebbre lő, és távolra is pontosabban céloz, mint a német hadsereg (Bundeswehr) által jelenleg használt Leopard 2-esek. A Panther KF51-eseket ugyanazzal az 1475 lóerős dízelmotorral szerelték fel, mint a Leopárd 2-eseket, de mivel teljes fegyverzetben is több mint 10 tonnával könnyebbek elődjüknél, így a Leopardoknál jóval fürgébbek lesznek. A The Drive a Rheinmetall motorválasztásáról megjegyzi: kissé meglepő, hogy a német fegyvergyártó nem valamilyen modernebb hajtási megoldás mellett döntött, de abból a szempontból érhető a választása, hogy a dízelmotorokkal szerelt harckocsikat sokkal gyorsabban le tudja gyártani, mint egy hibrid hajtású változatot.

A Rheinmetall vezérigazgatója szerint az új Panther valódi csúcsragadozó a harckocsik között is, amelyre szükség is lesz most, hogy Európában újra nehézfegyverek csatája zajlik. Armin Papperger szerint a Pantherek jól működhetnek a szintén a Rheinmetall által fejlesztett és rövidesen Magyarországon is gyártott Lynxek mellett. A német cég vezére arra számít, hogy cégéhez hamarosan özönlenek majd a megrendelések.

Az új Pantherek teljesen automata töltésű, 130 milliméteres átmérőjű ágyúkkal vannak szerelve (ez nagyobb, mint a Leopardok 120 milliméteres ágyúja). A Rheinmetall által fejlesztett ágyú kinetikus és programozható lövegeket is ki tud lőni, a töltőberendezése egyszerre 20 löveget fogad. Az alapfelszerelés része egy 12,7 mm-es géppuska is, de a harckocsiba többféle távirányított fegyverrendszer (RCWS-k) is beépíthető. A Párizsban bemutatott jármű a Rheinmetall saját fejlesztésű RCWS-ével, a NATTER 7.62-essel volt szerelve.

A Panhter KF51-eseket háromfős legénység (parancsnok, tüzér és vezető) irányítja, de a harckocsiba négyen férnek el. Az „anyósülést” egy drónpilótának tartják fenn.

A Rheinmetall állítása szerint a harckocsi aktív, reaktív és passzív védelmi rendszerrel, valamint a levegőből érkező támadások elleni védelmi rendszerrel is fel van szerelve, így a legénység számára nagyobb biztonságot nyújt a Leopard 2-eseknél. Bár a tűzereje vetekszik a nehéz harckocsikéval, a Pantherek valójában közepes tankok, nemcsak a súlyuk, de a méretük alapján is, így könnyebben szállíthatók (felpakolhatók egy vasúti szerelvényre, és szétszerelés nélkül beférnek a vasúti alagutakba is, ami például sem a Leopardokról, sem az amerikaiak M1 Abrams tankjairól nem mondható el).

A Rheinmetall új tankja a szakértők szerint arra is alkalmas lehet, hogy kiváltsa a németek mellett 14 másik ország által is használt Leopard 2-eseket, valamint a franciák által fejlesztett Leclerc tankokat. Németország és Franciaország 2012-ben állapodott meg abban, hogy fő szárazföldi harcrendszereiket összehangolják, és lecserélik a nyolcvanas, illetve kilencvenes években fejlesztett és azóta is használt alapharckocsijaikat. Párizs és Berlin a projektre mintegy 1,6 milliárd eurót áldozna, de a korábbi elképzelések szerint a most használt tankok gyártóit, a franciaországi Nextert és a németországi Krauss-Maffei Wegmannt (KMW) bízná meg a feladattal.

A Rheinmetall joggal remélheti, hogy a Panther bemutatása után nagyobb szerepet kaphat a németországi harckocsifejlesztésben. Ha a Bundeswehr végül úgy döntene, hogy a Leopard 2-eseket az új Pantherekre cseréli le, az a közös európai haderőfejlesztési tervek teljes újragondolását is szükségessé tenné, hiszen ez a csaknem egy évtizede húzódó, de jelentős haladást felmutatni nem képes francia–német együttműködést is feleslegessé tenné.

Legkevesebb egy közép-európai ország már jelezte is: szívesen vásárolna a Rheinmetall által hétfőn bemutatott harckocsiból

Fotó: rheinmetall-defence.com

Közép-Európában élénk figyelem övezi a Rheinmetall munkásságát. A német cég a magyar állammal közös beruházással Zalaegerszegen épít harcijármű-üzemet, ahol várhatóan a Lynx páncélozott gyalogsági járműveket állít elő. A pozsonyi kormány pedig az fontolgatja, hogy Szepsibe telepít egy a zalaegerszegihez hasonló üzemet. A Handelsblatt értesülése szerint legalább egy közép-európai ország fontolgatja azt, hogy a most bemutatott Pantherből is bevásárol. Magyarország és Szlovákia mellett Csehországnak is fejlesztenie kell a haderejét, ha teljesíteni akarja a NATO-tagországokkal szemben támasztott elvárásokat.