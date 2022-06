A helikopterek, amelyeket kaptunk, nem úgy működnek, ahogy kellene – ezt mondta Eirik Kristoffersen, a norvég hadsereg főparancsnoka a Franciaországtól rendelt NH90-es katonai helikopterekről. Norvégia még 2001-ben rendelt 14 darab többfunkciós harcászati helikoptert a franciaországi NH Industriestől. Eddig nyolc gépet kapott, amelyeket most visszaküldene a feladónak, azzal az üzenettel, hogy a fennmaradó hatra sem tart igényt – írja a Reuters.

A franciaországi Airbus, az olaszországi Leonardo, valamint a hollandiai Fokker Aerostructures közös leányvállalata, az NH Industries már reagált is az oslói védelmi minisztérium közleményére, amelyben jelezték: visszakövetelik a helikopterekért fizetett 5 milliárd koronát (csaknem 195 milliárd forintot), plusz a kamatokat is. A francia vállalat a norvégiai Dagbladet nevű online lapnak jelezte: nagyon csalódottak, de úgy vélik, hogy a szerződés felbontása jogilag nem megalapozott, ezért a döntést nem is fogadják el.

Norvégiának több problémája van a tizenhárom NATO-tagország által is használt NH90-esekkel. Nehezményezik, hogy a francia gyártó a mai napig nem szállította le az összes megrendelt gépet, pedig eredetileg 2008-ra ígérte a szerződés teljesítését, amelyet később 2022-re módosított. A FlightGlobal beszámolója szerint a francia cég nemrég jelezte: csak 2024-re készülne el a legutolsó helikopterrel.

Az NH90-eseket tizenhárom NATO-tagország hadserege alkalmazza. A multifunkcionális helikopterekkel nem csak a norvégok elégedetlenek. Ausztrália tavaly döntött úgy, hogy amerikai helikopterekre cseréli a francia NH90-eseket, de a németek és a hollandok sem elégedettek maradéktalanul a csapatszállításra és harci feladatokra egyaránt alkalmas repülő teljesítményével. Fotó: KURT DESPLENTER / Belga via AFP

Norvégiának ennél is nagyobb problémája van azzal, hogy az ország hadseregének kötelékébe már bevont helikopterek megbízhatatlanok, az alkatrészeik gyorsan kopnak, ezért rendkívül magas a szervizigényük.

Teljesen mindegy, hogy a mérnökeink hány munkaórát töltenek el a gépek bütykölésével, vagy hogy hány alkatrészt cserélünk le azokban, az NH90-esek soha nem fognak megfelelni a norvég fegyveres erők előírásainak

– indokolta szerződés felbontását az ország védelmi minisztere. Björn Arild Gram hozzátette: az NH Industries nem kínált valószerű megoldást a norvég hadsereg által felvetett problémákra, és nincs ötlete arra sem, hogyan lehetne érdemben javítani a helikopterek menetteljesítményén. Az NH90-esek papíron 3900 órát repülhetnének évente, a valóságban azonban alig 700 órára képesen szervizelés nélkül.

Az NH Industries által gyártott többfunkciós (csapatszállításra és harci feladatokra egyaránt bevethető) helikopterekből többek között az olasz, a német, a francia és az ausztrál hadsereg is vásárolt. Ausztrália decemberben döntött úgy, hogy leszereli az NH90-es flottáját, helyette amerikai Black Hawk harci helikoptereket vásárol. A canberrai kormány nem sokkal korábban egyszer már fügét mutatott Franciaországnak azzal, hogy elállt a francia Naval Grouppal között, 12 dízel-elektromos tengeralattjáró szállításáról szóló szerződéstől. Ausztrália ezek helyett amerikai–brit gyártmányú atommeghajtású tengeralattjárók beszerzéséről döntött.