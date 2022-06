2020 decemberében a New York Times egy cikke robbantotta ki a botrányt a Pornhub anyavállalata, a MindGeek körül. Nicholas Kristof újságíró cikke lerántotta a leplet a pornóoldalon fellelhető tartalmakról. Kiderült, hogy sok videóban kiskorúak szerepelnek, hogy olyan tartalmak kerültek fel, amik közzétételébe a rajtuk szereplők nem egyeztek bele, illetve szexuális zaklatás áldozatairól is voltak elérhető tartalmak. Az az iparág mögött húzódó visszaéléseket feltáró cikket elolvasta Bill Ackman aktivista befektető is felháborodott. Ackman először csak feldühödött tweeteket tett közzé a témában, de a Pornhub ekkor még tagadta, hogy a felületén bármilyen jogsértő tartalmat tárolna.

Végül a befektető egy másik lépésre szánta el magát, ami a világ leglátogatottabb felnőttfilmes portáljának a bukásához vezetett, és napvilágra került az is, kik az igazi döntéshozók a pornóipar mögött – írta meg a Financial Times.

Lemondott a Pornhub vezetősége A világ legnagyobb pornó oldalának anyavállalatától, a MindGeek-től távozik a vezérigazgató Feras Antoon és az ügyvezető igazgató David Tassillo is - írta meg a The Verge.

Az angol gazdasági lap beszámolója szerint Ackman hamar rájött, hogy a pornóiparra csak egyetlen helyen lehet valódi csapást mérni: a pénztárcájánál. A kereskedelmi pornóoldalak előfizetéses rendszert működtetnek, amihez szükségük van egy pénzügyi vállalatra, amin keresztül az ügyfeleik fizetni tudnak a portálnak. Amennyiben az olyan nagy pénzügyi szolgáltatók, mint a Mastercard vagy a Visa leállítják az együttműködést az oldallal, a kártyavár összedől. Ez elől nem tudnak a tulajdonosok a tagadás és a homályos jogszabályok mögé bújni.

Fotó: Shutterstock

A MindGeek (a Pornhub és a YouPorn oldalak anyavállalata) 2018-ban 460 millió dolláros forgalmat generált a fizetős pornófilmekből. Ez volt a cég rekord éve.

Ackman 2020 év végén felkereste egy régi barátját, Ajay Bangát, aki akkoriban a Mastercard vezérigazgatója volt. Megmutatta neki a NYT cikkét és arra kérte Bangát, hogy szakítsa meg a kapcsolatot a Porhubbal. Látogatása után néhány nappal a fizetési szolgáltató megszüntette az együttműködést a Pornhubbal. A MindGeek az összeomlás szélére sodródott.

A cég pénzforgalma elapadt, a kölcsöneit nem tudta törleszteni, elárasztották a hitelezői felszólítások. A nyomás fokozódott, mivel a Visa azt fontolgatta, hogy véglegesen hátat fordít a vállalatnak. A MindGeek meghajolt a pénzforgalmi szolgáltatók akarata előtt és megtette, amit addig se kormányok, se szervezetek vagy egyezmények nem tudtak elérni: eltávolította a Pornhubról a tartalom több mint háromnegyed részét.

Az elérhető videók száma egyik napról a másikra 13 millióról 4 millióra csökkent.

A portál eltüntetett minden olyan tartalmat, ami ellenőrizetlen szolgáltatóktól származott. Ez lehetett a legnagyobb tartalomelvonás az internet történetében.

A Mastercard és a Visa általában nem zár ki nagykereskedőket a szolgáltatásaiból, de ebben az esetben mégis határozott fellépést tanúsított. Ackman rájött, hogy ezek az óriásvállalatok, ha akarnak, akkor szinte bárkivel szemben érvényesíthetik az akaratukat.

De facto szabályozókká váltak, ők döntik el, hogy a pornóban mi a megengedett és mi nem

– mondta Ackman.

A Visa és a Matsercard jelenleg nagyobb befolyást gyakorolt erre az iparágra, mint bármelyik kormány bármikor korábban.

A mozgóképes tartalmak öncenzúrázása már a korai évektől megjelent, a '30-as években például tilos volt filmen feketék és fehérek közötti érintkezést megjeleníteni. Ma a felnőttfilmek esetében ezt a szerepet nem az iparág, hanem a pénzügyi vállalatok látják el. Ez pedig rendkívül nagy hatalom a kezükben.

A SmallWeb adatszolgáltató adatai szerint a pornó a teljes internetforgalom 8 százalékát teszi ki és havonta 18,5 milliárdos látogatottsága van a pornóoldalaknak.

Fotó: Shutterstock

A Financial Times Hot Money podcastjában beszélgetett egy felnőttfilmes iparági vezetővel, aki mesélt a pénzügyi vállalatok által megszabott gyártási irányelvekről. A Mastercard szabályzatában egy fejezet foglalkozik ezzel a témával, az illegális vagy márkakárosító tranzakciók részben. Itt az olvasható, hogy a vállalat ellenzi minden olyan kép vagy szolgáltatás kereskedelmét, ami nyilvánvalóan sértő és komoly művészi értékkel nem rendelkezik. Tiltott a nem beleegyezésen alapulószexuális magatartás, kiskorúak szexuális kizsákmányolása, személy vagy testrész nem beleegyezésen alapuló csonkítása, illetve a bestialitás. Ezt a nagyon széleskörű megfogalmazást a hierarchiában lejjebb lévő cégek töltik fel tartalommal.

A MobiusPay egy olyan közvetítő vállalat, ami a Mastercard vagy a Visa által megterhelhető kereskedői számlákat kezel olyan vállalkozások számára, amik például szerencsejátékkal, vagy pornóval foglalkoznak. A Mastercard szabályzatában olvasható passzust a MobiusPay szakemberi szerkesztik konkrét szabályozási rendszerbe, amihez végeredményeben az olyan vállalatoknak, mint a MindGeek tartaniuk kell magukat.

A MobiusPay operatív igazgatója például a Financial Timesnak elmondta, hogy a Mastercard szabályzatában lévő csonkolás tilalmát úgy értelmezik, hogy magát a vért nem lehet megjeleníteni. Tehát a kereskedelmi pornóoldalak kínálatában nem szerepelhet olyan tartalom, amin vér látható, még akkor sem, ha az egyértelműen mű vér, vagy ketchup.

Az operatív igazgató elmondta, hogy ez például kizárja az oldalakról a vámpírpornó műfaját.

Hasonló ehhez a bestialitás tilalma, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a furry pornófilmekben csak beöltözött színészek szerepelhetnek, így ki van zárva az olyan film, amiben állatnak beöltözött ember és jelmez nélküli ember szerepel. Ennek oka, hogy semmilyen körülmények között ne történhessen félreértés.

A Financial Times megszólaltatott egy felnőttfilmes színészt is, Jessica Stoyát. A szerb származású színésznő, aki az OnlyFans oldalon tevékenykedik elmondta, hogy a vér látványát tiltó rendelkezés miatt csak nagyon korlátozott körülmények között dolgozhat, amikor menstruál, sőt

az oldal algoritmus nem is teszi lehetővé, hogy a "period" szót leírja a chatfelületen.

Fotó: Shutterstock

A Financial Times arról ír, hogy a pornóipar szabályozása hézagos és következetlen. Annyi biztos, hogy a kereskedelmi oldalak esetében a pénzügyi vállalatok szava dönt, de az ingyenes oldalakra nekik sincs ráhatásuk. Ha egy oldalnak nincs szüksége fizetési felületre, akkor végeredményben azt csinál, amit akar a törvényes keretek között. Azonban a kereskedelmi oldalaknál az olyan cégek mint a Mastercard vagy a Visa szava szent. Stoya úgy fogalmazott, hogy

ezeknek a vállalatoknak a hatalma még a pápáénál is nagyobb a pornó világában.

Ráadásul a szabályozói hatalmat úgy töltik be, hogy nem kötik a kezüket a keretszabályok. Nem kell magyarázatot adniuk a döntéseikre, nincs konzultáció, nincs jogorvoslat, semmi. Stoya úgy fogalmazott, hogy olyan nincs, hogy valaki besétál a Visa-hoz és közli, hogy párbeszédet akar arról, hogy mit csinálhat a pornófilmjében.

Azt nézed, amit ők akarnak

– foglalta össze a nő.