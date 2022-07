Ive az Apple-t 2019-ben hagyta el, hogy megalapítsa saját, LoveFrom névre hallgató formatervező cégét. A híres dizájner ekkor sajtóközleményben bejelentette, hogy továbbra is együttműködnek majd az Apple-lel és 100 millió dolláros (40 milliárd forint) szerződést kötöttek – számolt be róla a The Verge.

Azonban úgy tűnik 3 év után az Apple és a formatervező közötti kapcsolat véglegesen felbomlik. Az elmúlt hetekben a szerződés megújítása előtt a felek megállapodtak abban, hogy nem folytatják a jövőben a közös munkát.

Fotó: Michael Kovac / Getty Images

Az Apple vezetőségében a többen is elégedetlenségüket fejezték ki amiatt, hogy a vállalat túl sokat fizet Ive cégének, amely rengeteg dizájnert elcsábított az Apple kötelékéből. A formatervező vállalat vezére azt szerette volna, hogy sokkal szabadabban, az Apple hozzájárulása nélkül tudjanak majd az ügyfeleikkel közösen együttműködni.

A LoveFrom többi együttműködését nem befolyásolja a jelenlegi helyzet, a Ferrarival és az Airbnb-vel a jövőben is folytatják a közös munkát.

Ive 1992-ben csatlakozott az Apple formatervezői munkálataihoz és a nevéhez köthető például az iMac vagy az iPod fehér fülhallgatójának dizájnja is. Az együttműködés végével 30 év után ér véget az Apple történetében az „Ive-korszak”.