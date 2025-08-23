Feketére festik az amerikai-mexikói határkerítést, igazán kreatív oka van a lépésnek

Feketére festik az Egyesült Államok és Mexikó határán felhúzott határkerítés egészét, hogy az a sivatagi napsütésben még a jelenleginél is jobban felforrósodjon, így eltántorítsa az illegális migránsokat annak megmászásától - jelentette be a napokban Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter, hozzátéve, hogy az ötlet teljes egészében Donald Trumptól származik. A festés nagyjából 500 millió dollárba kerül majd a friss becslések szerint, és azon túl, hogy sikeresen hevíti majd a kerítést, a rozsda ellen is védelmet nyújthat majd a fal számára.

Feketére festik az amerikai-mexikói határkerítést / Fotó: AFP

Feketére festik az amerikai-mexikói határkerítést

Az Egyesült Államok déli határán húzódó kerítést még Donald Trump első elnöksége alatt kezdték el építeni, hogy meggátolják az illegális migránsok belépését az országba. A kerítés főként vasbetonból és acélból készült, jelenleg nagyjából 727 kilométert fed le a 3200 kilométeres amerikai-mexikói határszakaszból, és eddig nagyjából 21 milliárd dollárjába került az amerikai adófizetőknek. Trump második ciklusa során ugyanakkor további 46,5 milliárd dollárnyi keretet már elkülönített rá a kongresszus a Nagy Gyönyörű Törvénycsomag keretein belül, a teljes költségek így akár 65 milliárd dollárra is rúghatnak majd.

A déli határkerítés nem csak a föld felett hivatott meggátolni a belépést, hanem az alatt is: az acél oszlopok ugyanis 2-3 méteres mélységbe kerültek beásásra és betonnal megerősítésre a talajba, így a potenciális alagútásási kísérleteknek is sikeresen útját tudják állni. A hivatalos számítások szerint

minden évben több mint hárommillió ember próbálja meg illegálisan átlépni az amerikai-mexikói határt,

2023-ban pedig például több mint 600 ezer ember járt sikerrel, azaz tudott átlépni a határon, és kerülte el az azonnali kitoloncolást.

A Pew Research friss kutatása szerint 2023-ban soha korábban nem látott 14 millió ember élt az Egyesült Államokban hivatalos dokumentáció vagy tartózkodási engedély nélkül. A statisztikák szerint jelenleg, 2025-ben több mint 53 millió bevándorló él az Egyesült Államokban (legálisan vagy illegálisan), ezzel a teljes lakosság 15,8 százalékát teszik ki, többet, mint korábban bármikor.