Immár a Lidl Magyarország a piacvezető áruházlánc itthon, a Trade Magazin toplistáját 921,8 milliárd forintos becsült bruttó forgalommal vezeti, az egy évvel korábbi 823,7 milliárd után.

A német diszkontlánc hazai leányvállalata még nem indította el saját e-kereskedelmi csatornáját, igaz, erről már többször is felröppentek hírek. Addig is a vállalat az anyaországban teszteli a szolgáltatást.

A SPAR-nál viszont évek óta a mindennapi működés meghatározó része a webshop. A társaság még a nyári szezon indulása előtt arról tájékoztatta a VG-t, hogy üdülés közben sem kell lemondaniuk a vásárlóknak az általuk nyújtott minőségről és kényelemről, ezért

a Velencei-tó és a Balaton környékén 16 áruház várja a vásárlókat, esetenként hosszabb nyitva tartással, emellett egyre több helyen elérhető a SPAR Online shop kiszállítási és Drive-In lehetősége is, akár aznapi átvétellel.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A nagy áruházláncok közül a Tescónál tekinthet vissza a legnagyobb múltra a műfaj. A brit hátterű hipermarketlánc Tesco Otthonról keretében a szállítási cím megadása alapján tünteti fel az elérhető szolgáltatásokat.

A magyar tulajdonban lévő, franchise rendszerben működő Coop, CBA, Reál hármas közül a klasszikus módon egyik sem kínál házhoz szállítást, igaz, a CBA-nál Príma áruházaknál van mód online bevásárlásra.

Az irányítószám megadásával kérdezhető le, elérhető-e a szolgáltatás, amely a versenytársakhoz hasonlóan elsősorban a fővárost és az agglomerációt célozza.

Élesedik a verseny

Néhány éve az Auchan is lépett, ebben időben a GRoby, a Tesco és a CBA Príma példáját követte. A francia hátterű – de az Indotek színre lépésével részben magyar tulajdonú – láncnál is az tapasztalható, hogy az online kosárérték a többszöröse is lehet a hagyományos bolti vásárlásokénak.

A költséges saját fejlesztésű platform helyett az Aldi inkább együttműködési megállapodást kötött az online bevásárlási szolgáltatást nyújtó magyar startuppal, a Rokshsal. Ezen a cégen keresztül egyébként elérhető a Tesco és a Metro kínálata is.

Az utóbbi azért lehet érdekes a lakosságnak, mert a Metro saját e-kereskedelmi csatornája a szállodákat, éttermeket és kávézókat magában foglaló HoReCa-szektorra fókuszál, a Rokshon keresztül viszont bárkinek elérhető a nagykereskedelmi lánc szortimentje.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy jóval a nagy áruházlánc előtt, a hazai online élelmiszer-kiskereskedelem úttörőjeként lépett be a virtuális térbe a GRoby. Itt a legnagyobb az eltérés a hagyományos bolti és az online kosárértékek között, hiszen a parkoló hiánya miatt az üzleteiknek nem is a nagybevásárlás a fő célja, sokkal inkább az alapvető élelmiszerek gyors napi beszerzése.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Csehek diktálják a tempót

A verseny azonban igazán 2019 végén, 2020 elején élesedett, amikor megjelent Magyarországon a Kifli.hu. A cseh milliárdos üzletember a Rohlik.cz-vel elért prágai és brnói sikerek után döntött úgy, hogy a magyar fővárosban is megveti a lábát, azóta pedig tovább folytatta Európa-szerte a terjeszkedést.

Az online élelmiszerbolt versenyelőnye magától értetődő: technológiai vállalatként diktálja a tempót a hagyományos kiskereskedelmi láncok között.

Visszatérve az alaphírre, a Penny kedden nyomatékosította: a folyamatosan változó vásárlói igényekre reagálva, a diszkont áruházláncok közül Magyarországon elsőként indították el a gyorskereskedelmi szolgáltatást.

Együtt a Foodpandával

A Foodpandával kötött együttműködés tavaly tavasszal rajtolt el Pécsett. A Baranya megyei székhelyen az érdeklődők kezdetben öt üzletből tudtak élelmiszereket és más háztartási termékeket házhoz rendelni, majd néhány hónappal később 24 budapesti egységgel bővült a Penny szolgáltatási köre.

A fejlődés a piaci igényeknek megfelelően folyamatos, és technikailag is biztosított, így július 18-tól újabb tíz magyarországi nagyváros Penny üzleteiből lehet otthonra rendelni a weben keresztül

– adta hírül a vállalat.