„A SPAR vásárlóinak nyaralás közben sem kell lemondaniuk a megszokott minőségről és kínálatról, hiszen – akár helyben vásárolva, vagy előzetes rendelés után az áruházak Drive-In átvételi pontjainál, illetve a házhoz szállítás előnyeit élvezve – a közkedvelt üdülőhelyek térségében is teljeskörűen kiszolgáljuk vevőink igényeit” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A legnagyobb forgalmú turisztikai szezonban a Balaton partján 12, a Velencei-tó környékén 4 SPAR, illetve INTERSPAR áruház áll a vevők rendelkezésére, akik Keszthelyen, Tapolcán, Balatonfüreden, Veszprémben és Szántódón a kényelmes Drive-In áruházi átvétel lehetőségével is élhetnek.

Tizenhat áruház várja a Velencei-tó és a Balaton környékén a vásárlókat.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Nyáron megnő az igény a szezonális termékekre: kedveltek a grillkolbászok, pácolt, fűszerezett, sütésre előkészített húsok, amelyek között újdonságként megtalálhatók a Rácz Jenő sztárséf három különleges fűszerkeverékével kínált sertéstarjaszeletek, de a hagyományos magyaros, paprikás, fokhagymás vagy épp a mediterrán ízek kedvelői is találnak ízlésüknek megfelelő grillcsomagokat. Jobban fogy ilyenkor a paprika, paradicsom, és népszerűek a friss, szezonális zöldségek is. Természetesen melegben kelendőbb az ásványvíz, az üdítő, a bor és a sör: az utóbbi kategóriában már nemcsak a nagyüzemek, hanem a kisebb hazai sörfőzdék kézműves különlegességei is a kosárba kerülhetnek.