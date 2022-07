Augusztus 18-tól újra árat emel az Orange, a fél éven belüli két emelés együtt 3–6 eurós (1190–2380 forint) drágulást okoz Szlovákiában, ami az átlagos tarifacsomagokkal számolva is legalább 20 százalékos többlet – írja az Ujszo.com.

Nemcsak a mobilozás, a vezetékes internet és a tévészolgáltatás is drágul.

Fotó: Shutterstock

A havi számlán kívül pár népszerű szolgáltatás ára is magasabb lesz. Eddig az, akinek korlátlan hívásokat biztosító csomagja volt, felármentesen hívhatott uniós országokat, augusztustól azonban már ez is fizetős lesz, 3 cent percenként.

A portál szerint várhatóan a Telekom, az O2 és a 4ka is emelni fog, bár még ezt hivatalosan nem jelentették be. Az Orange a megemelt díjak mellett nem fog új szolgáltatásokat bevezetni, sőt pár szolgáltatást meg is szüntet, köztük a bizonyos alkalmazásokra felhasználható, speciális adatkeretet.

A mostani inflációs környezet és a dráguló energia (a hálózat üzemeltetése nagyon sok energiát fogyaszt) miatt elkerülhetetlen az áremelés.