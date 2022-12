A koronavírus miatti lezárások vagy az energiaválság idején fáj jobban egy vezérigazgató feje?

Az elmúlt időszak megtanított bennünket arra, hogy ne próbáljuk mindenáron megérteni a körülöttünk lévő világot, és megjósolni a következő hónapok eseményeit. Mi alkalmazkodunk és megtaláljuk az üzleti lehetőségeket. Nincs is okunk a panaszra, hiszen az üzlet nagyon jól megy, többek között annak köszönhetően, hogy sokan előre rendeltek nagyobb mennyiséget, vagy elindultak a digitalizáció útján, amihez a Siemensnél rendelkezésre áll a megfelelő technológia.

Fotó: Siemens

A világjárvány megjelenésekor teljesen felboruló ellátási láncokban milyen változásokat lát?

Átrendeződött a piac, a „just in time” nem működik, nagyobb készleteket kell felhalmozni a biztonság érdekében, mert az új alkatrészek jóval lassabban érkeznek meg. A koronavírus megtanított mindenkit arra, hogy óriási kockázatot jelent, ha egyetlen gyár látja el az egész világot. Mi, a Siemensnél földrészekben gondolkozunk, és a létesítmények elsősorban a helyi piacokra koncentrálnak, így bár gondot okozna egy leállás, nem lenne hatással a Siemens globális érdekeltségeire.

Egyik napról a másikra nincsenek csodák

És mit tanultak még a Covid alatt?

Hogy a bezárkózás, az óvintézkedések előnyökkel is járnak. A vállalatok elkezdték elérni a gépeiket a világ másik végéről, rengeteg időt és pénzt lehet spórolni azzal, hogy virtuálisan helyezik üzembe a gépeket, távolból működtetik azokat. Óriási lehetőségeket teremtett az együttműködés az online térben.

Csak ez nem megy egyik napról a másikra.

Így van, ezért is szívfájdalmam, hogy sokan akkor próbálnak meg akcióba lendülni, amikor beüt a krach.

A Siemensnél viszont nem, hiszen az sem okozott problémát, amikor hirtelen mindenki home office-ba kényszerült, fel voltunk rá készülve, pedig a fejlesztések idején még nem is tudtuk, mi vár ránk. Egyik napról a másikra nincsenek csodák. Mi lépésről lépésre haladunk, és nem csak a saját házunk táján: ügyfeleinknél is megnézzük, hogyan tudunk segíteni, az energiahatékonyság például már évek óta ott van a portfóliónkban, nem csak most, a válság megjelenésekor – ezért lehetünk hatékonyak. A mi rendszereinkkel összegyűjtött adatok, elemzések megmutatják, hol lehet energiát megtakarítani. A jó hír az, hogy bőven vannak ilyen területek, a 10-20 százalékos energiacsökkentés is elérhető, ami egy nagyobb fogyasztónál milliós tétel lehet.

Ahogyan a koronavírus óta megszokottá vált az otthoni munkavégzés, úgy lehet egyszer alapvetés az ipari metaverzum?

Idővel komoly esély van rá. Meg kell néznünk, van-e elég szakember, vagy muszáj gépiesíteni a gyártósorokon bizonyos folyamatokat. Akad, amikor az élő munkaerő hatékonyabb, de sok esetben nem az, hiszen egy robot a nap huszonnégy órájában képes megbízhatóan dolgozni. Természetesen jelentős forrásra van szükség, de zöldmezős beruházásnál már nem lehet kérdés, megéri-e, a legmodernebb technológia hosszabb távon kifizetődő. A barnamezős projekteknél is érdemes áttekinteni a távlati célokat, ha van tíz gép, már kettőnél is el lehet indítani a változást. A metaverzum esetén még a legelején járunk, de abban nagy fantáziát látok, hogy egy gyárépítést, technológiai módosítást nem kell azonnal fizikailag is megvalósítani, a virtuális térben szimulálva ki tudjuk javítani az esetleges tervezési hibákat nagyobb befektetés nélkül, ami hatalmas segítséget ad az előrejelzésben a döntéshozóknak.

Debrecenben minimalizálják a kockázatokat

Mint a debreceni BMW-gyár esetében?

Igen, itt fog megvalósulni a globális Siemens első ipari metaverzuma. Érdekes adat, hogy egyes autógyáraknál a pontosan ugyanolyan konfigurációból egy kezemen meg tudnám számolni, hányat készítenek el egy évben: a vásárlók ezernyi részlet közül választhatnak, a vállalatnak pedig minél gyorsabban le kell gyártania a termékeket. Ma már szoftverek nélkül elképzelhetetlen a tervezés, és a segítségükkel minimálissá válik a kockázat, hogy valami ne működjön megfelelően élesben. Ráadásul a beállítások többségét távolról meg tudják valósítani a kollégák, az irodában vagy akár az otthonukban, tehát nem szükséges egy fűtetlen, távoli létesítményben dolgozniuk. Sőt, az időeltolódást kihasználva gyorsabban, akár több időzónában és műszakban is képesek haladni, ami óriási lehetőség.

Fotó: Siemens

És hogy halad a Siemens?

A szeptember végi jelentésből kiderült, hogy globálisan a rendelések 17 százalékkal nőttek, amit csupán a szállítási határidők miatt nem követett még a 8 százalékkal emelkedő árbevétel. A profit 10 milliárd euró fölötti, ami rekordot jelent, azaz a körülmények ellenére kiemelkedő üzleti éven vagyunk túl.

Magyarországon miként teljesített a cég?

Jelentős növekedést értünk el, 30 százalékkal bővült a forgalmunk, tehát meghaladtuk a cégszintű, globális eredményeket. Az energiahatékonyság és az automatizálás fókuszba került, ezeken a területeken további beruházásokra számítunk.

A régió is erősödik?

Igen, ahogyan az ellátási láncokat Ázsiából közelebb hozzák Európához, és kiépítik a gyártóbázisokat, leginkább a közép-kelet-európai régióban keresik a lehetőségeket.

Magyarország pedig erős ennek a régiónak a részeként, hiszen nálunk az autóiparnak és az akkumulátorgyáraknak köszönhetően hatalmas az üzleti potenciál, ezt a Siemensnél is látják.

Enyhülhetnek a koronavírus és a háború hatásai

Viszont a régióban, különösen Magyarországon nagy problémát jelent az infláció és az árfolyamkockázat.

Vannak olyan hatások, amikhez igazodni kell. Az üzleteink fele eurós konstrukció, ez sokat segít a kockázatkezelésben. Ami az inflációt illeti, ugyanúgy érvényesítenünk kell az árainkban, mint mindenki másnak a piacon. Emellett viszont van egy belső folyamata is, elsősorban a bérekre gondolok: jogos elvárás a munkavállalók részéréről, hogy ha jól megy az üzlet, akkor segítsünk nekik a megemelkedő rezsiköltségek és árak miatt.

De hogyan? Számos cégvezető inkább nem az alapbért emeli a hosszú távú hatások miatt, hanem óvatosságból egyszeri kompenzációt ad.

Igyekszünk mi is óvatosan kezelni a helyzetet, éppen a hosszú távú gondolkodás miatt – nem vállalhatunk fel olyan döntéseket, amiket szélsőséges esetben vissza kellene vonni, vagy negatív következményekkel járhatnak. Mi csomagban gondolkozunk, amiben a bér mellett ott van a munkakörülmény, a tanulás, a programok, amitől jó a Siemensnél dolgozni. Az elmúlt időszak megtanított bennünket arra, hogy ne sablonokban gondolkozzunk, és ezért rugalmasan tudunk döntéseket hozni egy éven belül többszöri béremeléssel vagy havi kiegészítő juttatással kapcsolatban, ami bizonyos feltételek mellett beépül az alapfizetésbe. Tudjuk jól, hogy ez egy üzleti vállalkozás, de ha a jövőben is rugalmasan kezeljük a problémákat, akkor mindenki elégedett lehet.

Mit vár 2023-tól? Hiszen a változó körülmények ellenére egy vezérigazgatónak kell, hogy legyenek víziói.

Szerintem sok vállalatvezető megtanult óvatosabban előre tekinteni, hiszen olykor negyedévre tervezni is óriási kihívást jelent. Fontos, hogy képesek legyünk a szállítási határidőket csökkenteni, de ez nem megy olyan gyorsan, mint ahogyan megnövekedtek. Bízom benne, hogy jövőre elindul egy érezhető visszarendeződés, mert a raktárkészleteket már feltöltötték, az előrendelések mennyisége csökken, kisebb a nyomás a gyártóbázisokon.

A Siemensnél azt látjuk, hogy a koronavírus és a háború speciális hatásai enyhülnek jövőre, kialakultak azok a beszállítói alternatívák, amelyek pótolják a kiesőket.

Óvatos vagyok, és azt remélem, hogy jövőre nem tartogat a sors egy újabb csapást, és a napi szintű tűzoltás helyett ismét a hosszabb távú stratégiára koncentrálhatunk.