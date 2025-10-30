Deviza
EUR/HUF388.35 -0.12% USD/HUF335.8 +0.24% GBP/HUF441.5 -0.13% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF91.47 -0.19% RON/HUF76.37 -0.11% CZK/HUF15.95 +0% EUR/HUF388.35 -0.12% USD/HUF335.8 +0.24% GBP/HUF441.5 -0.13% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF91.47 -0.19% RON/HUF76.37 -0.11% CZK/HUF15.95 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,989.61 -0.14% MTELEKOM1,780 -1.11% MOL2,996 -0.6% OTP31,720 +0.06% RICHTER10,450 +0.48% OPUS557 +0.91% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,560 +5.7% BUMIX9,891.07 -0.76% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,291.44 -0.11% BUX106,989.61 -0.14% MTELEKOM1,780 -1.11% MOL2,996 -0.6% OTP31,720 +0.06% RICHTER10,450 +0.48% OPUS557 +0.91% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,560 +5.7% BUMIX9,891.07 -0.76% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,291.44 -0.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
légi közlekedés
Békéscsaba
Lázárinfó
repülőtér
Lázár János
beruházás

Magyarország új nagy vidéki repülőtere: fontos részletek derültek ki a kormánydöntésről, így fog megépülni – az út másik oldalán már laknak

A magyar kormány a Magyar Honvédséggel közösen nagyon rövid időn belül fejlesztésbe kezd, hogy növelje a kapacitásokat. A vidéki repülőtér beruházásának célja, hogy táogassa a vármegye gazdasági fejlődését.
Németh Anita
2025.10.30., 20:21

A magyar kormány döntést hozott arról, hogy mihamarabb a békéscsabai repülőtér fejlesztésébe kezd a Magyar Honvédséggel közösen – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a városban tett csütöröki látogatásakor.

20250529_airport_061_VZ pilóta repülőtér
Kiderültek a részletek Magyarország új nagy repülőteréről / Fotó: Vémi Zoltán

A miniszter a Lázárinfó elnevezésű sajtótájékoztatóján elmondta, hogy arra kérte Szarvas Péter polgármestert, hogy engedje meg, hogy a kollégái bemutassák neki a békéscsabai reptérre vonatokozó tervüket. 

Repülőtér: így fog megépülni Magyarország új nagy vidéki reptere

Lázár János arról is tájékoztatott, hogy kormánydöntés született arról, hogy a Magyar Honvédséggel közösen nagyon rövid időn belül megkezdik fejleszteni a repülőteret, ugyanis annak szolgáltatásai jelenleg nem elégségesek.

Kiépítünk egy nagyobb kapacitású repteret, de nyilván erről azonban előtte a helyi lakosokkal – hiszen az út túloldalán már laknak – és a város képviselőtestületével beszélni kell.

Mindez nem teljesen új bejelentés, ugyanakkor tartalmazott új információka. A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, Lázár János már áprilisban megállapodott a békéscsabai polgármesterrel a repülőtér fejlesztéséről. Az építési és közlekedési miniszter azt is elárulta, hogy a beruházás olyannyira előrehaladott, hogy már a tendereztetés (nyílt versenyeztetés) előtt áll. Közölte, hogy tízmilliárd forintot kellene a reptérre elkölteni annak érdekében, hogy Békéscsabának legyen egy repülőtere, ami az idetelepülő ipart kiszolgálja.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a békéscsabai repülőtérnek lesz személyszállítási és teherforgalmi tevékenysége is, de alapvetően nem kereskedelmi repülőtér lesz, „tehát nem Wizz Air-repülőgépek fognak leszállni”. Ennél egy kisebb légibázis jön létre azzal az alapvető céllal, hogy Békés vármegye gazdaságát támogassa és erősítse.

(A csütörtökön a békéscsabai reptérről elmondott információk az alábbi videóban 36 perctől hallhatóak.)

Orbán Viktor miniszterelnök szeptemberben beszélt arról, hogy Békés vármegye ma egészen más jövő előtt áll, mint akár egy-két évvel ezelőtt. Az elmúlt évek fejlesztései révén a térség infrastrukturálisan felzárkózott, és megnyílt az út a nagy nemzetközi beruházások előtt.

A kormányfő az ügyben egyeztetett Szarvas Péter polgármesterrel, akit „tapasztalt öreg rókának” nevezett. A tárgyalások középpontjában a szakképzési centrum fejlesztése, a repülőtér bővítése és új ipari parkok létrehozása álltak.

A békéscsabain túl több vidéki repülőtér is megújulhat

Úgy tűnhet, hogy a kormány leporolhatta a vidéki repülőterek fejlesztésének tervét. Néhány hete, amikor Lázár János hosszú utcai fórumot tartott Sarkadon. A mintegy tízezer lakosú Békés vármegyei településen az építési és közlekedési miniszter tucatnyi kérdést kapott, az egyik pedig a repülőtér-fejlesztésre vonatkozott.

A megvalósítási terv egyik fontos pontja a vidéki városok megközelíthetőségének javítása, amely erősíti a helyi gazdasági fejlődést, valamint tőkevonzó képességet. A kormány megállapította, hogy Magyarországon – a földrajzi adottságok és geopolitikai helyzet okán – szükséges olyan repülőtér-fejlesztési irány meghatározása, amely racionálisan és hatékonyan szolgálja a gazdasági és társadalmi fejlődést, és egyben erősíti a versenyképességet.

A miniszter arra is kitért, hogy az infrastrukturális fejlesztéseken átesett repülőterek hatékony kihasználtsága nem képzelhető el a léginavigációs szolgáltató és a szabályalkotó-felügyeleti tevékenységek egyidejű, párhuzamos fejlesztése nélkül. Ezért ezeken a területeken is elengedhetetlenek a beruházások.

Most már biztos: négysávos autópályával kötik össze a két magyar nagyvárost – itt az építkezés menetrendje

A sztráda tervezése gőzerővel zajlik. Az, hogy új magyar autópálya épül, nem teljesen új bejelentés, de ezúttal friss részletek derültek ki a megvalósításról.

„Arról is meg kell egyeznünk, hogyan fogjuk megfejleszteni az M47-est” – erről is beszélt Lázár János Békéscsabán a Lázárinfón. Az, hogy új magyar autópálya épül, nem az első fontos téma, amit csütörtökön szóba hozott, előtte nem sokkal kendőzetlenül beszélt az M30-as autópálya botrányos helyzetéről is.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
14. havi nyugdíj

Orbán Viktor végleges bejelentést tett a 14. havi nyugdíjról: gigantikus vita volt róla a kormányülésen

Több fontos döntést is hoztak a kormányülésen.
6 perc
légi közlekedés

Magyarország új nagy vidéki repülőtere: fontos részletek derültek ki a kormánydöntésről, így fog megépülni – az út másik oldalán már laknak

A magyar kormány a Magyar Honvédséggel közösen nagyon rövid időn belül fejlesztésbe kezd.
2 perc
Békéscsaba

Most már biztos: négysávos autópályával kötik össze a két magyar nagyvárost – itt az építkezés menetrendje

A sztráda tervezése gőzerővel zajlik. A 85 kilométeres rész négy szakaszban épülhet meg.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu