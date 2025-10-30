Zelenszkij őszinteségi rohamot kapott: beismerte, Orbán Viktor a legnagyobb baja Ukrajnának — elmondta, mit gondol a budapesti békecsúcsról valójában
A probléma Orbán Viktor – erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt a napokban újságíróknak, amikor Magyarországról és a budapesti békecsúcsról kérdezték.
Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna gyakorlatilag bárhol kész tárgyalni a háború befejezéséről Oroszországgal. „Ez akár Magyarország is lehet. Valójában a probléma nem Magyarországgal van, a probléma Orbán Viktor, aki akadályokat görget Ukrajna elé, ezért vele szemben több kifogásunk is van” – mondta.
Ezeket nem részletezte, de feltehetően arra gondot, hogy a magyar miniszterelnök a masszív uniós nyomás ellenére kitart a magyar álláspont mellett, hogy Ukrajna jelen állapotába nem lehet az EU tagja, hiába akarják gyorsítópályán csatlakoztatni. Hogy miért, arról Orbán Viktor részletesen beszélt, erről ebben a cikkben is írtunk.
Az ukrán elnök a mostani sajtótájékoztatójára, azt is mondta, hogy
Ukrajna készen áll arra, hogy Oroszországgal tárgyaljon a háború rendezéséről gyakorlatilag bármelyik országban. És nem számít, ha ez Magyarország.
Aláhúzta, hogy Ukrajna készen áll a tárgyalásokra Oroszországgal a háború befejezéséről, de két ország semmiképpen se jöhet szóba helyszínként:
- Oroszország és
- Fehéroroszország.
Magyarország kapcsán azonban nyitott: „Ha háromoldalú találkozó lesz, és pozitív az eredménye Ukrajna számára, akkor legyen így (Magyarországon – a szerk.). Hadd legyen haszna belőle Orbán Viktornak is. A feladat a háború befejezése.”
Szóba került a budapesti memorandum is, amely nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az ukrán elnök azt mondta, hogy nem hisz ennek a tisztaságában. De egy háromoldalú találkozóra ezúttal Ukrajna készen áll.
Zelenszkij és a budapesti békecsúcs esete
Még október közepén, amikor Donald Trump a Fehér Házban fogadta az ukrán elnököt, az amerikai elnök azt mondta, hogy Budapesten Orbán Viktor házigazda mellett csak ő és Putyin lesz jelen. Igaz, némiképp aztán nyitva hagyta ezt a kérdést.
De ez akkor mégis új helyzetként tűnt fel, mivel nem sokkal előtte a szóvivője, Caroline Leavitt még arról beszélt, hogy továbbra is fennáll annak a lehetősége – legalábbis a Fehér Ház reményei szerint –, hogy Zelenszkijt bevonják a tárgyalásba. Majd Trump nyilatkozata mégis inkább azt jelentette, hogy az ukrán elnök nem kap meghívást Budapestre. Ehhez képest állt be akkor újabb fordulat.
Zelenszkij ugyanis az NBC Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy hajlandó személyesen találkozni Putyinnal. Azzal érvelt, hogyha valóban igazságos és tartós békét akar a világ, akkor ehhez a konfliktus mindkét oldalára szükség van. „Hogyan jöhetnének létre megállapodások nélkülünk?” – tette fel a kérdést.
Amikor arról kérdezte a riporter, hogy ragaszkodna-e egy budapesti utazáshoz, Zelenszkij váratlanul felidézte, mit mondott Trumpnak pénteken a Fehér Házban erről:
Készen állok!
Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy bár bármilyen formátumú tárgyalást el kell kezdeni, legyen az kétoldalú vagy háromoldalú, azonban ennek fegyvernyugvás mellett kell történnie, nem rakéták és drónok robbanásától terhelve a fronton.
Az ukrán elnök most tehát megerősítette, hogy ott kíván lenni a budapesti békecsúcson. Ennek az időpontja azonban egyelőre nem ismert, de a háttérben minden jel szerint aktívan zajlanak az előkészületei.