Orbán Viktor végleges bejelentést tett a 14. havi nyugdíjról: gigantikus vita volt róla a kormányülésen

Orbán Viktor bejelentette, hogy hosszú vita után eldöntötték, lesz 14. havi nyugdíj, így most már a bevezetésének rendjén dolgoznak – derült ki a miniszterelnök Facebook-oldalára csütörtök délután felöltött videóból.

Orbán Viktor végleges bejelentést tett a 14. havi nyugdíjról/ Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A magyar kormányfő a rövid videóban beszámolt arról, hogy a kormányülésen „rengeteg fontos és jó döntés" született. Ezek egyike volt a 14. havi nyugdíj kiutalása.

Orbán Viktor felsorolásszerűen említést tett arról, hogy

döntöttek az árrésstop meghosszabbításáról és kiterjesztéséről,

15 százalékos fizetésemelésről a szociális és kulturális ágazatban,

a nevelőszülők járandóságának megduplázásáról,

valamint összetettek egy akciótervet az állami gondozásban élő gyermekek helyzetének javítására.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy keddi interjúban arról beszélt, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése reálértékben is érzékelhető jövedelemnövekedést eredményez a nyugdíjasoknak. Az új nyugdíjrendszer bevezetése két-három éven keresztül, fokozatosan történhet – „egyetlen feltétele van”, amit a kormányzati szereplők már korábban is kiemeltek.

„Az állandó inflációkövetés mellett ez az extra juttatás már tényleges, reálértéket növelő emelést hozna – a teljes havi juttatás visszaadása közel 8 százalékos nyugdíjemelésnek felelne meg" – jelentette ki a miniszter.

Nagy Márton szerint már jövőre el lehetne indulni: „2026-ban az egyhetes kiegészítéssel is el lehetne kezdeni." Innen azonban a tempót az fogja meghatározni, hogy milyen mértékben nő a GDP; mennyi adóbevétel képződik; és mennyire stabil a költségvetési egyensúly.

A cél az, hogy évről évre nagyobb reálértékű juttatás jusson a nyugdíjasoknak, de csak olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az államháztartást.