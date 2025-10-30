Deviza
Orbán Viktor végleges bejelentést tett a 14. havi nyugdíjról: gigantikus vita volt róla a kormányülésen

Lesz 14. havi nyugdíj, eldöntötte a korány. Orbán Viktor miniszterelnök friss bejelentése szerint már csak a "hogyan" kérdés van napirenden. A 14. havi nyugdíj mellett a kormány fizetésemelésről, az árrésstop meghosszabbításáról és kiterjesztéséről, valamint a gyermekek helyzetének javításáról is döntött.
Németh Anita
2025.10.30., 20:39

Orbán Viktor bejelentette, hogy hosszú vita után eldöntötték, lesz 14. havi nyugdíj, így most már a bevezetésének rendjén dolgoznak – derült ki a miniszterelnök Facebook-oldalára csütörtök délután felöltött videóból.

ORBÁN Viktor; BÓKA János
Orbán Viktor végleges bejelentést tett a 14. havi nyugdíjról/ Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A magyar kormányfő a rövid videóban beszámolt arról, hogy a kormányülésen „rengeteg fontos és jó döntés" született. Ezek egyike volt a 14. havi nyugdíj kiutalása.

Orbán Viktor felsorolásszerűen említést tett arról, hogy

  • döntöttek az árrésstop meghosszabbításáról és kiterjesztéséről,
  • 15 százalékos fizetésemelésről a szociális és kulturális ágazatban,
  • a nevelőszülők járandóságának megduplázásáról,
  • valamint összetettek egy akciótervet az állami gondozásban élő gyermekek helyzetének javítására.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy keddi interjúban arról beszélt, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése reálértékben is érzékelhető jövedelemnövekedést eredményez a nyugdíjasoknak. Az új nyugdíjrendszer bevezetése két-három éven keresztül, fokozatosan történhet – „egyetlen feltétele van”, amit a kormányzati szereplők már korábban is kiemeltek.

„Az állandó inflációkövetés mellett ez az extra juttatás már tényleges, reálértéket növelő emelést hozna – a teljes havi juttatás visszaadása közel 8 százalékos nyugdíjemelésnek felelne meg" – jelentette ki a miniszter.

Nagy Márton szerint már jövőre el lehetne indulni: „2026-ban az egyhetes kiegészítéssel is el lehetne kezdeni." Innen azonban a tempót az fogja meghatározni, hogy milyen mértékben nő a GDP; mennyi adóbevétel képződik; és mennyire stabil a költségvetési egyensúly.

A cél az, hogy évről évre nagyobb reálértékű juttatás jusson a nyugdíjasoknak, de csak olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az államháztartást.

Élelmiszerárstop

Élelmiszerárstop
121 cikk

 

