A magyar űripar kulisszatitkai – mire készülnek a hazai mérnökök?

A magyar űripar még kialakulóban van, de az irány egyre világosabb: nemzetközi együttműködésekben és hazai fejlesztésekben keresik a helyüket a fiatal szakemberek. Nagy Felicián űrmérnök az új hazai űrmérnöki képzésről, a nemzetközi együttműködések fontosságáról és a tudományos pálya valós lehetőségeiről beszélt, és az is kiderült, ki lehet a következő magyar űrhajós.

A fiatal szakemberek jelentik a magyar űripar jövőjét / Fotó: Jurij Zuravov / Shutterstock

Nagy Felicián az egyik első magyar űrmérnökként végzett a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mesterszakán. Az új képzés az ország tudományos-technológiai szférájának egyik legígéretesebb projektje ezen a téren: az a cél, hogy Magyarország ne csupán beszállító legyen az európai űrtevékenységekbe, hanem aktív résztvevője. „Jó, hogy a fiatalok már itthon is találhatnak olyan képzést, ahol űrmérnökként végezhetnek. Így nem kell külföldre menniük ahhoz, hogy a világűrrel kapcsolatos területen tanuljanak és dolgozzanak” – mondja.

Űrkutatás Európában

A magyar űripar integrálódása az európai tudományos vérkeringésbe az utóbbi években felgyorsult. Magyarország tíz éve, 2015 óta tagja az Európai Űrügynökségnek (ESA), és azóta egyre több magyar vállalat vesz részt nemzetközi fejlesztési projektekben. Nagy Felicián szerint ez lehet a kulcs: „A világűr eleve nemzetközi vállalkozás, az összefogásra épül az egész szektor. Az ESA-n keresztül folyik minden jelentősebb európai fejlesztés, amelybe a hazai szakemberek is igyekeznek bekapcsolódni.”

A fiatal űrmérnök maga is több európai programban vett részt, köztük a European BEST Engineering Competition milánói döntőjén, ahol csapatával második helyezést ért el mesterséges intelligenciára épülő megoldásukkal. Tapasztalatai szerint a hazai oktatás akkor válhat igazán versenyképessé, ha van lehetőség nemzetközi tapasztalatokkal kiegészíteni.

Az innováció és a piac találkozása

Nagy Felicián szerint a magyar innovációs kultúra mindig is erős volt, csak sokszor nem volt tere a kibontakozásnak. Saját példáját hozza: középiskolásként egy okoscsillagvizsgáló épület fejlesztésével indult el a tudományos pályán, amit hazai versenyeken keresztül juttathatott el nemzetközi bemutatókra. „Fontos, hogy ne csak ötletek legyenek, hanem lehetőségek is körülöttük, hogy az alkotó és a döntéshozók között valódi párbeszéd jöjjön létre.” A fiatal mérnök szerint a tudományos innováció gazdasági kérdés is: ha a vállalatok felismerik, hogy a kutatás-fejlesztés hosszú távon versenyelőnyt ad, akkor a fiatal kutatók számára is több hazai lehetőség nyílik.