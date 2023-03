Hamarosan véget ér a Tesla szavazása arról, hol építse ki a következő gyorstöltő állomását. A verseny még december végén rajtolt el, és mivel három hónapos időintervallumon belül lehet leadni a voksokat, március második felében lezárul a folyamat. Amelyik helyszín az első helyen végez, ott biztosan megépül az új Supercharger töltő.

Fotó: Odd Andersen / AFP

A Supercharger a Tesla gyorstöltő technológiája, amelyet az elektromos autóihoz épít ki. A hálózat még 2012. szeptember 24-én indult el, tavaly decemberben már több mint 40 ezer töltő üzemelt kis híján 4500 állomáson. Észak-Amerikában 1772, az ázsiai csendes-óceáni térségben 1801, Európában pedig 897 állomást építettek ki. Magyarországon eddig nyolc épült ki.

Mit kell tudni a Tesla szavazásáról, és hogy áll ebben Magyarország?

Bárki bekapcsolódhat a voksolásba, ehhez mindösszesen egy Tesla-fiókot kell regisztrálnia. Minden felhasználó öt szavazattal rendelkezik, de egy helyszínt csak egyszer lehet választani. Aki tehát Magyarországon szeretne új Tesla-töltőállomást, és még nem tette meg, annak érdemes élnie a szavazás lehetőségével. Főleg úgy, hogy több hazai település is versenyben van, Siófoknak pedig abszolút van esélye arra, hogy Elon Musk Tesla-vezér mellette (is) döntsön.

Jelen állás szerint ugyan Muscat, omán fővárosa vezet több mint 5600 szavazattal, utána pedig a lengyel Gdansk (5400) és Varsó (5000) következik, majd pedig a svéd Malmö (4800), de az ötödik helyen Siófok áll 4500 ajánlással. Siófok állt már az első helyen is hosszabb ideig, még januárban, erről lapunk be is számolt. Már akkor is nagy harcban állt Muscattal, amely előtt mintegy 200 vokssal vezetett, de azóta az ománi főváros masszív előnyre tett szert, több mint 1000 szavazattal.

Még sincs semmi se veszve, hiszen tulajdonképpen Siófoknak egyáltalán nem szükséges az élen végeznie ahhoz, hogy Supercharger-állomással gazdagodjon.

Ahogy arra a Villanyautósok.hu korábban felhívta a figyelmet, a Tesla nem határozta meg, hogy pontosan hol húzza meg a határt a telepítésre kijelölt helyszínek és a helyezések tekintetében. Ugyanakkor a legutóbbi lezárt szavazáskor – amely 2022 végén a kaliforniai Big Bear Lake győzelmével zárult – az volt a tapasztalat, hogy minden régióban az első öt helyszínt emelték ki, és ezeket hirdették ki nyertesnek. Az Európai listán 100 helyszín közül lehet választani, és hat magyar város neve szerepel rajta. Siófok mellett Kecskemét, Szombathely, Szolnok, Békéscsaba és Nyíregyháza érdekelt. Az utóbbi meglehetősen leszakadt, a 17. helyen áll, viszont a másik négy település a 6–9. pozíciót birtokolja. Ez sem rossz, sőt, tényleges esély látszik arra, hogy Siófok és mellette még egy magyar város odaérjen a végelszámolásra.

Muscat nem európai helyszín, vagyis Siófok előtt Gdansk, Varsó és Malmö maradt. Ha ismét a régiónkénti top 5 elv érvényesül, akkor a Balaton-parti városnak nyert ügye van, de akár még Kecskemét is befutó lehet. Ez legfeljebb pár héten belül eldől.

A magyar Tesla-misszió

Ha Magyarország valóban elnyer egy új Supercharger-kvótát, az nem kis dolog, ám az is tény, hogy korábban ennél sokkal többről is szó volt már. Néhány éve Magyarország is rajta volt azon a listán, amelynek alapján Elon Musk cége a soron következő gyár építésének helyét mérlegelte. Akkor végül Németország lett a befutó, de a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) világossá tette, hogy a magyar Tesla-misszó nincs lezárva. Ésik Róbert akkori vezérigazgató arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy a cégnek a német gyárépítés mellett lesz még beruházási döntése Európára vonatkozóan. Ezért változatlanul arra törekszenek, hogy Magyarország ajánlatát megjelenítsék a Teslának, hogy a jövőbeni projektekről is tudjanak érdemben tárgyalni. „Szerintem lehet folytatása ennek a kapcsolatnak, már csak azért is, mert az elmúlt öt évben fontos referenciákat szereztünk a járműipar két legnagyobb megatrendjében: az elektromobilitásban és az önvezető autók területén” – mutatott rá.