A szaúd-arábiai állami befektetési alap (PIF) száz repülőgépet is vásárolna a Boeingtől, amelyek valószínűleg egy hamarosan elinduló nemzeti légitársaság flottájában fognak szolgálni – írta a Wall Street Journal.

Fotó: John Keeble / Getty Images

A Boeing és az Airbus hónapok óta versenyez egy szaúdi repülőgépüzletért, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb megrendelése lesz. Belsős információk szerint ebben a Boeing kerekedett felül, és jelenleg is folynak a tárgyalások a lehetséges vásárlásról.

A PIF megrendelésének az értéke elérheti a 35 milliárd dollárt, és várhatóan száz, elsősorban széles törzsű, nagy távolságú repülőgépmodelleket vásárolnának.

Szaúd-Arábia 2021-ben közölte, hogy egy második nemzeti légitársaság indítását tervezi, amely egyik célja, hogy a királyság tovább diverzifikálja az olajból származó vagyonát. Emellett egy másik légitársaság létrehozása segítené az országot abban, hogy felvegye a versenyt a többi Öböl-menti országgal, és globális üzleti csomóponttá váljon.

A Boeinggel kötött megállapodás is azt jelzi, hogy Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok között enyhült a feszültség, amit a közelmúltban fokozódó együttműködés is alátámaszt. Az arab ország és Irán pár nappal ezelőtti kibékülése azonban erre még hatással lehet, és ez a Boeing-üzlet jövőjét is befolyásolhatja.

Ha két fél meg tud egyezni, az újabb jelentős megrendelést jelentene a Boeing számára az elmúlt hónapokban. Februárban az Air India bejelentette, hogy 220 repülőgépet vásárolna meg az amerikai gyártótól és európai riválisától, az Airbustól.

Az indiai üzlet a légi közlekedés történetének a legnagyobb kereskedelmirepülőgép-megrendelése volt, amelynek az értéke mintegy 85 milliárd dollár a járművek listaárai alapján. Az United Airlines pedig tavaly decemberben közölte, hogy 100-at vásárolna a Boeing 787 Dreamliner modelljéből.

A koronavírus-járvány alatt a légitársaságok jelentős veszteségeket számoltak el, azonban most a legtöbb vállalat abban bízik, hogy az utazási kedv feléled, és sokan a flottájuk bővítését, modernizálását vagy akár a teljes újjáépítését tervezik.

Frissítés:

Szaúd-Arábia vasárnap délután hivatalosan is bejelentette az új légitársaság létrehozását, Riyadh Air néven, amely a tervek szerint kétszázezer új munkahelyet hoz majd létre és a várakozások szerint 20 milliárd dollárt ad hozzá az ország GDP-jéhez évente.