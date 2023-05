Mindenki szeretné megőrizni a régi emlékeket fényképek formájában, ám a papír alapú felvételek minősége az idő múlásával rengeteget romlik: kifakulnak, széttöredeznek és megsérülnek. Ezeket különböző technikákkal, például szkenneléssel vagy befotózással tudjuk megmenteni, de az otthoni feljavítás nem egyszerű. „Első lépésként egy szkennerre, fényképezőgépre vagy kamerás mobilra van szükségünk, amivel digitalizálhatjuk a fotót. Ha ezzel megvagyunk, választhatunk például egy ingyenes képjavító programot, aminek a segítségével módosíthatjuk a kép kontrasztosságát, színtelítettségét, tudjuk sötétíteni, világosítani vagy akár retusálni is. Akár online is elérhetünk ilyen programokat, de mobiltelefonra is számtalan applikáció létezik” – mondta Stier-Nemes Lenke, az Emlékmentő Digitalizáló Stúdió kommunikációs vezetője a cég közleményében.

Fotó: Shutterstock

A szakember szerint a szkennerbeállításoknál első lépésként mindenképp ügyelni kell a felbontásra, valamint érdemes megnézni, milyen színmélységet enged beállítani: óriási különbség van egy 24 bites true color és egy 48 bites deep color beállítás között, hiszen utóbbi mintegy 1 milliárd különböző színárnyalatot tud megkülönböztetni. Vannak olyan szkennerek, amelyek a vörös szem effektust is korrigálni tudják automatikusan.

Léteznek olyan képfeljavító programok is, amelyek úgy hirdetik magukat, hogy elég csak lefotóznunk a régi képet és az AI alapú alkalmazás mindent kijavít rajta.

„Az ilyen alkalmazásoknál általában a telefon minősége az egyik szűk keresztmetszet, illetve az, hogy amikor befotózzuk ezeket a képeket, hogyan világítjuk meg. A legtöbb fotó ugyanis fényes vagy fél-fényes papírra van nyomtatva, ami be tud csillanni. Ezt úgy küszöbölhetjük ki, hogy nem direkt fénnyel világítjuk meg, hanem mondjuk teszünk egy fehér papírlapot a kislámpa elé, így egy lágyabb, egyenletesebb fény éri a képet. A sokféle fotókorrekciós megoldáson túl az AI-alapú alkalmazások már a fekete-fehér fotókból színes képeket is képesek varázsolni” – mondta Stier-Nemes Lenke, aki felhívta a figyelmet a professzionális megoldásokra is.

Először digitalizálni kell a képeket, amelynek során fontos a megfelelő szkenner választása: a profi fotószkennerek a felbontásban, a nagyításban és a színmélységben is többet tudnak az irodai eszközöknél, így színhűbb és részletgazdagabb lesz a kép. A felbontás pedig a nyomtatott kép méretének szempontjából fontos, hiszen minél nagyobb, annál nagyobb képet lehet jó minőségben nyomtatni.

A szakértő szerint noha hasznosak a modern technológiák, számos olyan helyzet adódhat, amikor a mesterséges intelligencia nem tudja helyettesíteni az emberi szakértelmet.

Egy szakképzett grafikus látja és érti is a képet, nem csak egy algoritmus, ami megpróbálja kitalálni a képpontokból, hogy mi is van rajta. Volt már nálunk például olyan fotó, ami egy lovat ábrázolt, és ezt a grafikusunk szinte teljesen újrarajzolta, mert annyira elázott a kép, hogy az állatból jó néhány részlet hiányzott. Ezt egy szoftver nem biztos, hogy meg tudja csinálni

– mondta Stier-Nemes Lenke. Hozzátette, a legjellemzőbb sérülések, ami miatt a képek feljavítását kérik, a fotók elázása, elszaladása, elöregedése, de olyan esetek is előfordulnak amikor összefirkált fotókkal érkezik valaki.