A Samsung bejelentette, hogy korlátozni fogja a mesterséges intelligenciák, többek között a ChatGPT használatát az alkalmazottai számára, miután a vállalat felfedezte, hogy visszaéltek a szolgáltatásokkal – írta a CNBC. A dél-koreai vállalat kedden megerősítette, hogy átmenetileg házon belül betiltja a generatív mesterséges intelligenciák (AI) használatát. A Samsung dolgozóit április végén tájékoztatták az intézkedésről, amely a céges számítógépeket és telefonokat is érinti.

Fotó: Valeriya Zankovych

A lépés azután történt, hogy a Samsung súlyos visszaéléseket fedezett fel a belső hálózatán, ugyanis az alkalmazottak vállalati titkokat és kódokat töltöttek fel az egyik legnépszerűbb AI-szoftverre, a ChatGPT-re.

A ChatGPT egy AI chatbot, amelyet hatalmas mennyiségű adaton alapuló tudással vérteztek fel és ennek köszönhetően képes emberhez hasonló módon kommunikálni a felhasználóival. A program az utóbbi hónapokban futótűzként terjedt el, és az egyik leghasznosabb képessége, hogy magától tud kódot írni.

A dolgozói visszaélés is valószínűleg amiatt történt, hogy valaki a munkáját ezzel a programmal próbálta meg elvégeztetni, amihez pedig fontos dokumentumokat töltött fel az AI adatbázisába. A ChatGPT tulajdonosa, az OpenAI azonban szabadon hozzáférhet bármihez, ami bekerül az algoritmusba, így nem meglepő, hogy az üzleti titkok megosztása gyors lépésre késztette a Samsungot.

A technológiai óriásvállalatnak hivatalosan még nincsen saját generatív AI terméke, ami a vezetői aggodalmakat is tükrözi – egy múlt hónapban végzett belső felmérés alapján a válaszadók 65 százaléka gondolja úgy, hogy a generatív AI-szolgáltatások használatakor jelentős biztonsági kockázatok merülnek fel.

A korlátozások és aggodalmak ellenére azonban Samsung jelenleg is kutatásokat végez, hogy kiderítse, milyen módon lehetne ezeket az eszközöket biztonságosan felhasználni a termelékenység és a hatékonyság növelésére.

De nem a Samsung az egyetlen, amely bizalmatlanul tekint a forradalmi technológiára. Már a JPMorgan és az Amazon is bejelentette, hogy korlátozásokat vezetnek be az AI-programok ellen, miközben a dolgozóikat arra figyelmeztették, hogy soha ne osszanak meg bizalmas információkat a chatbotokkal, még munkaidőn kívül is.