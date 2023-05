Nyár végén megnyílik az egykori XII. kerületi Fonográf Club átalakításával létrejövő Botaniq Budai Klub – erről a Turizmus.com-nak beszélt Peter Knoll frissen kinevezett klaszterigazgató.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A BDPST prémiumszálláshelyeit és vendéglátóipari szolgáltatásait egyesítő Botaniq Collection ernyőmárkán belül három egységből áll össze a klaszter: középpontban a Botaniq Turai Kastély, a Botaniq Budai Klub és az alcsútdobozi Pannónia Golf & Country Club.

A Botaniq Budai Klub egy Magyarországon ma még kevéssé ismert formában, privát tagsági klubként fog működni.

A tagok számára szabadidős és éttermi szolgáltatásokat nyújt, de tárgyalások lebonyolítására is alkalmas lesz az ingatlan, illetve kültéri medence- és teniszpálya-használatot is kínál majd. Peter Knoll az interjúban úgy fogalmazott:

Olyan szolgáltatás születik itt, amely egyedülálló lesz a magyar turizmusban.

Fotó: Botaniq Budai Klub Galéria

A Botaniq Budai Klub korlátozott kapacitásai, illetve a koncepció exkluzivitása miatt

első körben maximum 75-100 fős tagsággal számolnak,

ami a külföldi példákkal összehasonlítva kis létszámúnak számít.

A tagok belépési díjat és éves tagdíjat fognak fizetni.

Csak azokat veszik fel, akiknek a jelentkezését a titkos felvételi bizottság szavazáson elfogadja.

Fotó: Botaniq Budai Klub Galéria

Peter Knoll az interjúban arról is beszélt, hogy a Botaniq Turai Kastély belépett a Small Luxury Hotels of the World kötelékébe.

A BDPST szállodája az egyetlen tag Magyarországról.

Egy friss megállapodás eredményeként a BDPST Group megvásárolta az alcsútdobozi Pannónia Golf & Country Clubot, ez lesz a klaszter harmadik egysége. A cél a Botaniq Collection szolgáltatási színvonalának bevezetése ebben az egységben is. Mivel a golfklub télen hagyományosan zárva tart, az épületek felújításával kezdik a munkát, és majd csak tavasztól kerül be a kollekcióba.

Fotó: Botaniq Budai Klub Galéria

Peter Knoll

1995–1999 között a budapesti Kempinski Hotel Corvinus értékesítési és marketingvezetője. London (1999), Szentpétervár (2001) és Tallinn (2003) után, 2007-től a budapesti Kempinski Hotel Corvinus resident managere. Több szállodaigazgatói megbízatást követően (Prága, Bécs, Bahrein) 2018. február 1-jétől két éven át a Gundel étterem ügyvezető igazgatója. Mostani megbízását megelőzően, 2019. március 1-jétől a Hilton Budapest szállodaigazgatója volt.