A 2021-ben elért 44,26 milliárd forintos nettó árbevételét 48,39 milliárd forintra növelte tavaly a 2009-ben a holland Starbev Netherlands B.V. által alapított, majd az anyacég felvásárlása után a Molson Coors Netherlands B.V. tulajdonába került Borsodi Sörgyár Kft., de ezzel is csak tovább növelte veszteségét, mégpedig nem is kis mértékben: a 2021-es, 2,31 milliárd forintról 5,39 milliárdra. A társaság számaiból kiderül, hogy az anyagjellegű költségei 28,03 milliárdról 33,85 milliárd forintra emelkedtek, de egyéb kiadásai is gyarapodtak, csakúgy, mint a pénzügyi műveleteken elszenvedett vesztesége, amely mintegy 600 millió forinttal, megközelítőleg egymilliárdra emelkedett. Ezeket a veszteségfaktorokat pedig nem tudta ellensúlyozni a jelzett árbevétel-bővülés.

Egy bővülő piacon adott el kevesebbet 2022-ben a Borsodi

Fotó: Fülöp Norbert/Világgazdaság

A belföldi forgalom 10,04, míg az exporteladásokból bejövő árbevétel 2,6 százalékkal növekedett az előző évhez képest. A beszámoló szerint a külpiaci eladások földrajzi megoszlását az előző időszak adataival összehasonlítva megállapítható, hogy továbbra is a cseh, lengyel és horvát export a számottevő.

A cég főtevékenységéből, vagyis az általa termelt sörök értékesítéséből származó árbevétel az értékesítés nettó árbevételének 83 százalékát tette ki 2022-ben. Ezen kívül – a választék bővítése céljából – a cégcsoport által gyártott és fogalmazott sörökből is értékesítenek partnereiknek, amelyből pedig a nettó árbevételük 15 százaléka származott. Az értékesítéshez kapcsolódó göngyölegforgalommal együtt ez a három tétel adja a nettó árbevétel 98 százalékát.

A beszámolóban szerepel, hogy

a Magyar Sörgyártók Szövetsége által közzétett adatok alapján a belföldi sörértékesítés tavaly 2 százalékkal növekedett az előző évihez képest, és így 6,06 millió hektolitert tett ki. Eközben a Borsodi Sörgyár Kft. belföldi eladásai 2021-hez képest 4,8 százalékkal csökkentek.

A cég ezt az élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek forgalmának mérséklődésével és főként az alacsonyabb árfekvésű termékek értékesítésének visszaesésével magyarázza.

A mennyiségi csökkenés ellenére nőtt az árbevétel, amit a jelentős, a korábbi évek szintjét bőven felülmúló, ismételt áremelések mozgattak. Utóbbi alapvető oka az inflációs környezet és az energiaárak nagymértékű növekedése volt, ami kedvezőtlenül befolyásolta az operatív és az előállítási, logisztikai költségek alakulását – áll a jelentésben.

A Borsodi tervei között szerepel piacrészesedése stabilizálása, illetve növelése, a vendéglátóipari csatornában végzett tevékenysége hatékonyságának javítása, márkáinak erősítése és további fejlesztése. A vezetés megítélése szerint az ukrán-orosz konfliktus közvetlenül nem érintette a Borsodi Sörgyár Kft. tavalyi eredményét, főleg a vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzete szempontjából, közvetetten azonban jelentős negatív hatást gyakorolt a költségek emelkedésére a magas infláció és az árfolyam-ingadozás.