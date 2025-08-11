Állampapír: beszakadt a kereslet, alig veszik a magyarok a piac sztárját

Nagyot csökkent a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet a múlt héten: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss tájékoztatása szerint az elmúlt héten 57 milliárd forint értékben vették a magyarok a kötvényeket, több mint 40 milliárd forinttal alacsonyabb mennyiségben, mint egy héttel korábban, a friss adat pedig a 30. heti 68 milliárdos forgalmat is alulmúlja. A hazai lakosságiállampapír-piac királya továbbra is a Fix Magyar Állampapír, de változatlanul erős a kereslet a Bónusz-papírok iránt is.

Nagyot csökkent a kereslet a hazai lakossági állampapírok iránt / Fotó: Kallus György

Ez most a legkeresettebb lakossági állampapír hazánkban

A 32. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 25,42 milliárd forint, 26 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 15,45 milliárd forint, 17 milliárddal kevesebb, mint egy héttel korábban. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 7,99 milliárd forint, 0,2 milliárddal több, mint a 31. héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 7,11 milliárd forint, 1,2 milliárd forinttal több, mint egy hete. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,89 milliárd forint, 0,1 milliárd forinttal kevesebb, mint a megelőző héten.

Széles a lakossági állampapírok választéka

A FixMÁP hosszú hónapok óta őrzi első helyét a lakossági állampapírok heti értékesítési versenyében: a kötvény 3 és 5 éves futamidő esetén is fix, 6,5 százalékos éves kamatot biztosít a befektetőknek, így azok számára is megfelel, akik nem szeretnék hosszú időre lekötni a pénzüket, a fix kamat pedig kiszámítható, a jelenlegi állás szerint infláció feletti hozamot garantál minden érdeklődő számára. A FixMÁP negyedévente fizeti ki az aktuális időszakra eső kamatot, jelenleg 2696 milliárd forintnyi állománnyal rendelkezik.

A BMÁP tőkeállományát tekintve nincs sokkal lemaradva a Fix társa mögött, hiszen 2284 milliárd forintnyi vagyont tudhat magáénak. BMÁP-ból 4 és 6 éves futamidejű sorozatok léteznek, melyek kamata változik: egy kamatbázisból és egy kamatprémiumból áll. Minden sorozat kamatbázisa megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy-aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával. A sorozatok e kamatbázis felett biztosítanak kamatprémiumot, melynek mértéke a 4 és a 6 éves sorozat esetében jelenleg 1 százalék, a 6 éves futamidejű sorozat esetében az utolsó 2 évben 1,5 százalék.