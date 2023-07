Többször is jelezték már olvasóink, hogy az elmúlt hetekben nem mindig működtek a liftek a 2023 nap alatt, 225 milliárd forintból felújított M3-as metró vonalán. A Világgazdaság megkereste a BKV Zrt.-t, amely válaszában gyakorlatilag azt írta, nincs ebben semmi meglepő, és egyébként is többnyire az utasok tehetnek róla.

Nem minden utas használja megfelelően az új lifteket az M3-as metró vonalán.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A BKV az újonnan átadott liftek üzemelésével kapcsolatban leszögezte, hogy a leggondosabb tesztelési, ellenőrzési, átvételi munkákat követően is felléphetnek még kisebb zavarok, utánállítási feladatok.

A BKV Zrt. karbantartó személyzete ilyenkor azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges hibák mielőbbi elhárítására, amelyek az esetek döntő többségében az utazóközönség nem megfelelő utazási kultúrájából adódnak

– közölte a cég, amely megjegyezte azt is, hogy mivel ezen felvonók még a garanciális időszakban vannak, a garanciális jellegű hibák kijavítása a felújítást végző vállalkozó érdekkörébe tartozik.

Rákérdeztünk arra is, hogy eddig hány alkalommal és milyen hosszú ideig nem használhatták az utasok a lifteket, de erről csak annyit tudtunk meg, hogy „a hibajavítás a legtöbb esetben jellemzően perceket vesz igénybe, azonban előfordulhat hosszabb időtartamú javítás is a hiba jellegéből adódóan”.

Milyen liftek működnek a felújított M3-as metró vonalán?

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az M3-as metróvonal rekonstrukciójával párhuzamosan mind a húsz megállót akadálymentesítették a peronszint irányába. A belvárosi szakasz hét mélyállomásából hatnál ezt úgynevezett ferdeliftek beépítésével érte el a BKV, egyedül a Deák téri kapott függőleges liftet. A ferdeliftek stockholmi mintára épültek meg a kék metró vonalán, ezek a szerkezetek afféle föld alatti budavári siklók, amelyek a mozgólépcsők mellett futnak.

Csakhogy az új felvonók úgy fértek el a lejtaknákban, hogy az ott működő mozgólépcsőket átrendezték, vagy a lépcsőkocsik méretét, vagy a mozgólépcsők számát csökkentették, így körülbelül 36 százalékkal lett kevesebb azok átlagos szállítási kapacitása.

Hogyan zajlott a felújítás az M3-as metró vonalán?

Az M3-as metró vonalán naponta többen utaznak, mint a MÁV teljes hálózatán, így aztán az utasoktól is nagy türelemre és kompromisszumokra volt szükség a felújítás időtartama alatt.

A munkálatok 67 hónapon keresztül tartottak, 2017. november 6-án kezdték, és 2023. május 22-én adták át a teljes vonalat, amikor megnyílt a Lehel téri és a Nagyvárad téri állomás is.

A Budapesti Közlekedési Központ által kidolgozott 2014-es koncepció szerint 38 hónap alatt végezni lehetett volna a projekttel, ám akkor abból indultak ki, hogy az északi és a déli szakasz egyszerre, egy időben újul meg. Ezt végül el kellett vetni, mivel a metró buszokkal való pótlását nem lehetett megoldani, így végül időben elkülönülten, három szakaszra bontva ment végbe az M3-as metró rekonstrukciója.

Még át se adták, de a BKV már tudja, mikor kell megint felújítani az M3-as metrót A cégnek nincs tudomása arról, hogy létezne Európában a budapesti M3 metróvonal felújításához mértékében és jelentőségében hasonló beruházás, amelynél a metróforgalom részleges fenntartása mellett teljes körű, minden berendezésre és rendszerre kiterjedő, komplex rekonstrukció zajlana.

A háromszakaszos megoldás elindulásakor 55 hónapot ígértek, ami tavaly júniusban futott volna ki, ám addigra messze nem fejeződtek be a munkálatok. Persze ennek is megvannak az okai: az eredeti tervek részleges akadálymentesítésről szóltak, amit közben mind a 20 állomásra kiterjesztettek; nem várt helyeken is előfordultak azbeszttartalmú szigetelések, amelyeknek az eltávolítása hátráltatta a munkavégzést; kitört a Covid, aztán pedig az orosz–ukrán háború, ami jócskán megnehezítette az anyagbeszerzést; a megrendelő BKV és az alagúti felújítást végző Swietelsky Vasúttechnika között éles és elhúzódó pénzügyi konfliktus alakult ki.

Mikor lesz klíma az M3-as metrón?

Az akadálymentesítéshez hasonlóan a metró klimatizilása is technikai kihívást jelent(ene), ám rossz hír az utasoknak, hogy bár négy éve ígérik, az idén nyáron sem lesz kellemes a hőmérséklet az M3-as metrón.

Áll a közbeszerzés, amelyet az M3-as metró szerelvényeinek klimatizálására írtak ki – ezt a BKV közölte a Világgazdasággal, viszont azt is elárulta, hogy a vizsgálatok alapján technikailag megvalósítható a légkondicionáló berendezések felszerelése.

A főváros a fejlesztés költségére – 2021-ben 9 milliárd forintra becsülték, azóta biztosan nőtt ez az összeg –, illetve az orosz–ukrán háborúra hivatkozik, mondván, a metrók felújítását végző orosz gyár garanciavállalása miatt tárgyalni kell a munkálatokról, de ezt akadályozza az Oroszország elleni európai uniós szankciók hatása.

A 2019-es választási kampányban Karácsony Gergely erősen kritizálta az M3-as metrón tapasztalt hőmérsékletet.

Fotó: Facebook / Karácsony Gergely

Sőt, a Metróért Egyesület még június 7-én számolt be arról, hogy az M3-as vonalon a rekuperációt, tehát a féken termelt áram visszatáplálását is letiltották ideiglenesen. Emiatt a szerelvények a fékezési energiát egyszerűen „elfűtötték”, mint a hagyományos vasalók, ez pedig az alagútban jó pár fokkal megemelte a hőmérsékletet. Mindez természetesen a metrókocsikra is hatással volt, az utasok azt tapasztalhatták a szerelvények belterébe lépve, hogy szabályos szauna fogadja őket.

A BKV néhány nappal ezelőtt lapunkkal azt közölte, hogy a vonalon immár működik a rekuperálás.