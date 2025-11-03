Oroszország tervezi bevételeinek megőrzését, valamint a szállítások diverzifikálását, figyelembe véve az EU-ba irányuló orosz gázimport tilalmát – jelentette ki az elnöki adminisztráció helyettes vezetője — közölte a TASZSZ hírügynökség.

Európa energiaellátása és az energiaimport teljesen hidegen hagyja az orosz vezetést Makszim Oreskin szerint / Fotó: AFP

Oroszország a globális piacot tekinti elsősorban

Makszim Oreskin, az orosz elnöki adminisztráció helyettes vezetője jelentette be az ADIPEC konferencián, hogy Oroszország nem követi kiemelt figyelemmel Európa lépéseit az energiaforrások importja kérdésében, elsősorban a piacra koncentrál – számolt be róla a TASZSZ hírügynökség.

Amit Európa tesz, az elsősorban Európa számára jelent problémát, mert mi tudjuk, hogy milyen következményekkel járnak az elmúlt években hozott döntések

– mondta Oreskin. Hozzátette, hogy Oroszország alig figyel Európa döntéseire, inkább azt nézik, hogy a piacok merre fejlődnek.

Ha pedig a globális növekedést nézzük, akkor láthatjuk, hogy Kelet-Ázsia, Dél-Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika azok a régiók, amelyek a világgazdaság növekedésének motorjai, és a jövőben a világgazdaság nagy részét fogják képviselni

– válaszolta a helyettes vezető arra a kérdésre, hogy Oroszország hogyan tervezi megőrizni bevételeit, hogyan tervezi diverzifikálni szállításait, figyelembe véve az EU-ba irányuló orosz gázimport tilalmát.

Oroszországban rekedt nyugati cégek: Putyin őrült tempóban államosítaná a nyugati tulajdonú ingó és ingatlanvagyont

Határozott az orosz álláspont a negatív gazdasági hírek ellenére

Az elmúlt időszak államosítási, elkobzási és külföldi érdekeltségek eladási hírei nem adnak okot az optimizmusra. Vlagyimir Putyin orosz elnök már több mint egy hónapja aláírta azt a rendeletet, amely lehetővé teszi az állami tulajdonú eszközök gyorsított értékesítését egy speciális eljárás keretében — közölte a Bloomberg.

Ahogy korábban megírtuk, a Lukoil nemrégiben bejelentette, hogy az amerikai szankciók miatt eladja külföldi érdekeltségeit a svájci székhelyű Guvnor energiakereskedelmi cégnek.

A vevő tökéletes választás: a cég egyik társalapítója az a Gennagyij Timcsenko orosz milliárdos, aki Vlagyimir Putyin elnök közeli szövetségese, és akire a Krím félsziget 2014-es elfoglalása miatt nyugati szankciókat szabtak ki, ezért el kellett adnia a részesedését. A Lukoil jelenleg világszerte mintegy 5000 benzinkutat üzemeltet, és a Rosznyefttyel együtt Moszkva nyersolajexportjának körülbelül kétharmadát adja – emlékeztetett tudósításában a Politico.