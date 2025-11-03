Ebbe a lépésbe Brüsszel is belesápad: ahol amerikai bombák potyogtak, ott tűzvészgyorsan Trump Hotel épül

Aleksandar Vucic szerb elnök kormánya külön törvénnyel segítené elő Jared Kushner félmilliárd dolláros Trump Hotel-beruházását Belgrád szívében, amely az 1999-es NATO-bombázásban megrongálódott katonai főparancsnokság helyére épülne.

Jared Kushner félmilliárd dolláros Trump Hotel-projektje miatt külön törvényt terjesztett be a szerb kormán / Fotó: ANP via AFP

A szerb parlament elé kerülő új törvénytervezet célja, hogy „nemzeti prioritássá” nyilvánítsa a Kushner-féle ingatlanfejlesztést, és megkerülje a legtöbb városrendezési és építési szabályt. A Bloomberg által látott dokumentum szerint a beruházás „a gazdasági fejlődés szempontjából kiemelt fontosságú”, ezért minden hatóságot kötelezne az engedélyek gyors kiadására.

Belgrád szívében épül meg Európa első Trump Hotelje

A projektet Jared Kushner befektetési alapja, az Affinity Partners vezeti, ennek keretében pedig mintegy 500 millió dollár értékben toronyházat és luxuslakásokat terveznek Belgrád központjába. Az építkezés helyszíne a volt jugoszláv hadsereg főhadiszállása – az az épület, amelyet 1999-ben épp a NATO bombázott szét a koszovói háború idején.

A Vucic által vezetett Szerb Haladó Párt most a parlamenti többségét kihasználva akarja elfogadtatni az ezt lehetővé tevő törvénytervezetet, ám a politikai hangulat korántsem kedvez nekik: az utóbbi egy évben szinte hétköznapivá váltak az ellenzéki tüntetések, a gazdaságra pedig óriási nyomást helyez az, hogy az Egyesült Államok nemrég szankciókat vezetett be a szerbiai NIS olajvállalattal szemben, amelyben az orosz Gazprom a fő tulajdonos.

Vucic korábban azzal érvelt, hogy a NATO-bombázásban megsérült épületek „városi sebhelyet” jelentenek, és helyükön új, modern negyedet kell kialakítani.

A kulturális örökségvédelmi hatóságok viszont védetté nyilvánították a romokat, és európai szervezetek is tiltakoztak a bontás ellen.

Az Európa Tanács kulturális bizottsága júniusban kifejezetten kérte az épületek helyreállítását, nem pedig lebontását.

A projekt már 2024-es bejelentésekor is heves ellenállásba ütközött. Sok szerb számára szimbolikus sérelem, hogy egy amerikai fejlesztő, ráadásul Donald Trump családjához köthető, épp azon a helyen építene felhőkarcolót, ahol az Egyesült Államok vezette NATO-szövetség annak idején bombázott.