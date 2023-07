Az M3-as vonalán működik a rekuperálás – erről tájékoztatta a Világgazdaságot a BKV. Ez azt jelenti, hogy az alagútban közlekedő vonatok a fékezési energiát ismét visszatáplálják a hálózatba.

Újra működik a rekuperálás, klíma nincs, de mégis hűvösebb lesz az M3-as metrón. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ez azért fontos fejlemény, mert az elmúlt hetekben átmenetileg felfüggesztették a rekuperálást a vonalon, ami azt eredményezte, hogy a szerelvények a fékezési energiát egyszerűen „elfűtötték”, mint a hagyományos vasalók. Ez pedig az alagútban jó pár fokkal – a konkrét értéket szakértők is nehezen merik megbecsülni – megemelte az amúgy sem túl kellemes hőmérsékletet. Mindez a metrókocsik klímájára is hatással volt, és

az utasok azt tapasztalhatták a szerelvények belterébe belépve, hogy szabályos szauna fogadja őket.

Ez különösen a napokban tapasztalható kánikulaszerű időben volt kellemetlen utasoldalról, de a rekuperálás júniusban szinte végig szünetelt.

Mi az a rekuperáció, és mi történt vele?

A Metróért Egyesület még június 7-én számolt be arról, hogy az M3-as vonalon a rekuperációt, tehát a féken termelt áram visszatáplálását ideiglenesen letiltották. A szakmai szervezet tudomása szerint a döntés oka az volt, hogy a folyamatos vonatbefolyásoló berendezés (AVR) nem tudta kezelni az időnkénti feszültségemelkedést.

Más szakmai források arról beszéltek lapunknak, hogy ez a jelenség olyankor keletkezett, amikor azonos szakaszon egyszerre több szerelvény is fékezett. Akkor egyszerűen annyi áram jutott volna vissza a rendszerbe, amennyit nem bírt el. Nem kevés mennyiségről van szó: a felhasznált energia körülbelül 20-30 százaléka. Tehát a hatékony rekuperáció előnye lényegében kettős:

egyfelől tetemes energiamegtakarítást eredményez a BKV-nak,

másrészt utaskényelmi szempontból is fontos, hiszen a féken megtermelt villamos energia ellenállásokon keresztüli elfűtése helyett az visszatöltődik, így pedig csökken a metrón tapasztalható hőmérséklet.

Most újították fel az M3-as metrót, hogyhogy máris baj van?

A feladat nagyon leegyszerűsítve az volt, hogy valahogy össze kell hangolni az áramellátást, az AVR-t és a szerelvények Hitachi-hajtását. Amikor június közepén érdeklődtünk a helyzetről a BKV-nál, meglehetősen diplomatikusan reagáltak, de azt a sorok között megerősítették, hogy vizsgálják a visszatáplálást. Felmerülhet, hogy miután alig adták át a közel 230 milliárd forintból felújított M3-as vonalat, ennek a hibának a kiütközése vajon valamilyen mulasztás eredménye-e. Erről a fővárosi cég azt írta, hogy

az M3 vonali rekonstrukció befejezését követően nyílt lehetőségük az együttműködő rendszereknek a teljes vonalra kiterjedő, átfogó vizsgálatára.

Ezek tapasztalatai alapján optimalizálják és finomhangolják a rendszereket. Hangsúlyozták, hogy a vonat és a felújított áramellátás is alkalmas visszatáplálásra, az ebben rejlő energiamegtakarítási lehetőségeket pedig maximálisan ki akarják használni. Akkor azt is jelezték, hogy zajlik az eddigi tapasztalatok értékelése, és – ha indokolt – a változtatási igények meghatározását is elvégzik. Kilátásba helyezték, hogy ehhez várhatóan szükség lesz a 3-as metró szerelvényeinek orosz gyártója, az MWM Rt. közreműködése is. „Ezt a szankciók hátráltatják ugyan, de egyelőre nem látjuk megoldhatatlannak” – értékeltek.

Mostanra úgy tűnik tehát, sikerült kezelni a rekuperálás problémáját. Hogy ehhez be kellett-e vonni az orosz felet, vagy a BKV házon belül talált megoldást, az egyelőre nem derült ki. Az utasok szempontjából lényegében mindegy is: a fő, hogy a továbbra is klíma nélküli metrókocsikban legalább további plusz Celsius-fokokat nem kell elszenvedni, és ezzel enyhült a föld alatti szaunahatás.