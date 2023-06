Jelenleg is áll a közbeszerzés, amit az M3 metró szerelvényeinek klimatizálására írtak ki – ezt a BKV közölte a Világgazdasággal. Mindez azért is kedvezőtlen hír, mert a szóban forgó tendert még 2021 május végén, tehát több mint két éve indították el.

A 2019-es választási kampányban Karácsony Gergely erősen kritizálta az M3 metró hőségét (Fotó: Facebook / Karácsony Gergely)

Azóta nincs érdemi előrelépés az ügyben. Hosszú idő telt el, de ennél is régebben ígérik, hogy megvalósul a légkondicionálás az M3 metró kocsijain. Karácsony Gergely főpolgármester már a 2019-es önkormányzati választás hajrájában,

majdnem pontosan négy éve is a klíma nélküli szerelvényekkel kampányolt.

Sőt, a főpolgármester pártja, a Párbeszéd – Zöldek vezető politikusai még Tarlós István idején 2017-ben egy szál törölközőben hívták fel arra a figyelmet a 3-as metró állomásain, hogy milyen kibírhatatlan a meleg.

Most már 2023 nyarát írjuk, de semmiféle megoldás nem született. Bár többször megígérte a főváros jelenlegi vezetése, a légkondicionálás továbbra sincs megoldva a kocsikban. Így az idei kánikulát is át kell vészelnie valahogy annak a mintegy napi félmillió utasnak, akik használják az M3 metrót.

Lehet-e klimatizálni az M3 metró szerelvényeit?

A válasz egyértelműen igen. Ezért is bosszantó különösen, hogy mégse történik meg. Pláne úgy, hogy idő közben mintegy 230 milliárd forintból, bő öt és fél év alatt a teljes vonalat felújították. Előtte pedig 69 milliárdból az orosz MWM Rt. mind a 222, a vonalon közlekedő kocsit teljes körűen felújította. Vagyis van egy teljesen új infrastruktúra és egy komplett megújított járműflotta, egyedül a klíma hiányzik. Pedig a BKV lapunknak kijelentette:

a vizsgálatok alapján technikailag megvalósítható az M3 metró klimatizálása.

Tehát nincs műszaki akadálya annak, hogy kellemesebb hőmérséklet fogadja az utasokat, ennek megvalósulása pusztán politikai akart és a pénz kérdése.

Miért nem klimatizálják az M3 metró szerelvényeit?

A főváros most alapvetően két problémára hivatkozik. Az egyik a fejlesztés költségigénye. A klímaberendezések felszerelése 2021-es becslések szerint 9 milliárd körüli összeget emészthetne föl. Ez azóta biztosan feljebb kúszott. Miután a városvezetés folyamatosan arról számol be, hogy pénzügyileg a kormányzat által kivéreztetett helyzetben van, ebből logikusan következik, hogy a városházán senki se fog tízmilliárdos összeget beleölni a projektbe. Még akkor se, ha erre számos alkalommal ígéretet tettek. Mindezt azonban most el lehet kendőzni az orosz-ukrán háborval, erre ugyanis lehet hivatkozni, mint Budapesten kívül álló okra, ami hátráltatja, hogy végre döntés szülessen a kérdésben. A BKV is ezzel érvelt a Világgazdaság érdeklődésére.

A költségigény, valamint az orosz gyár garanciavállalása miatt tárgyalni kell a fejlesztésről, amelyet jelenleg akadályoz az Oroszország elleni európai uniós embargó és szankciók hatása

– fogalmaztak. Mindez kétségtelenül igaz, csakhogy a tragikus háború kitöréséig sem sikerült teljesíteni a főpolgármesteri vállalást.

Hol tart jelenleg az M3 metró szerelvényeinek a klimatizálása?

Lényegében sehol. Pedig ahogy várható volt, az idén is megérkezett a kánikula, az országos tiszti főorvos június 21-től június 23-ig II. fokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére vonatkozóan.

Fontos látni, hogy a légkondicionálás nem pusztán kényelmi funkció.

A tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek ilyenkor.

A BKV azt közölte lapunkkal, hogy a járművek utastéri klimatizálásának feltételes közbeszerzési eljárásában felkérték a lehetséges ajánlattevőket a végleges ajánlatuk beadására. "Csakhogy az orosz MWM Rt-vel és Transmashholding Rt-vel – amely társaságok közreműködése a projektben szükségszerű – az orosz-ukrán háború és a kiterjesztett EU szankciók miatt megszakadt a kommunikáció" – írta a fővárosi cég. Ezzel pedig el is jutottunk a jelenlegi helyzetig, a beszerzési eljárás áll. A háborús folyamatokból kiindulva ez bizonyára még évekig így is marad, így aztán az M3 metró utasai ne nagyon reménykedjenek abban, hogy a kocsik klimatizálásának főpolgármesteri ígéretéből bármi is teljesülni fog.