A mesterséges intelligencia (MI) fejlesztéseinek felgyorsulásával a világ legnagyobb technológiai vállalatai soha nem látott versenybe kezdtek a számítási kapacitásokért. Az OpenAI és az Amazon Web Services (AWS) most egy több évre szóló, 38 milliárd dolláros példátlan megállapodással erősítette meg ezt a trendet, mely alapjaiban formálhatja át az MI-ipar szerkezetét. A cél egyértelmű: létrehozni azt az infrastruktúrát, mely elbírja a legnagyobb és legösszetettebb MI-rendszerek terheit – ez a ChatGPT működésében is hatalmas változás.

Vége lehet a ChatGPT döcögésének: példátlan megállapodást kötött az OpenAI az Amazonnal – létrejöhet a legmegbízhatóbb chatbot? / Fotó: Ascannio

A megállapodás értelmében az OpenAI azonnal elkezdi az AWS számítási felhőjének használatát, mely több százezer legújabb generációs Nvidia grafikus processzort (GPU) és akár tízmilliós nagyságrendű CPU-kapacitást biztosít a vállalatnak. Ez a hatalmas infrastruktúra

nemcsak a ChatGPT működését teszi stabilabbá és gyorsabbá,

hanem lehetővé teszi a következő generációs mesterségesintelligencia-modellek betanítását is.

Az Amazon EC2 UltraServerekre épített rendszerek egyetlen hálózatban összekapcsolva biztosítják az alacsony késleltetésű, nagy hatékonyságú feldolgozást – ez kulcsfontosságú a valós idejű, ügynökalapú (agentic) MI-feladatokhoz, melyek a jövő automatizált rendszereinek alapját képezik.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia skálázása „óriási és megbízható számítási kapacitást igényel”, amit az AWS biztosítani tud. „Ez a partnerség megerősíti a szélesebb MI-ökoszisztémát, mely a következő korszak hajtóereje lesz, és elhozza a fejlett MI-t mindenki számára” – jelentette ki Altman. Matt Garman, az AWS vezetője pedig azt hangsúlyozta, hogy

az Amazon felhőszolgáltatásai éppen a ChatGPT méretű rendszerekre lettek optimalizálva, és „gerincoszlopként” szolgálnak majd az OpenAI törekvéseihez.

A két cég kapcsolata nem új keletű: az OpenAI modelljei már korábban megjelentek az Amazon Bedrock platformján, melyen keresztül vállalatok ezrei használják a ChatGPT-alapú megoldásokat kódolási, tudományos, üzleti vagy elemzési célokra. Az új megállapodás azonban jóval mélyebb integrációt jelent, és az MI-szektorban zajló erőviszonyokat is átrendezheti.