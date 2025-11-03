Már látszik a fény az alagút végén: lassan, de bővül a feldolgozóipar – életjeleket mutat a magyar gazdaság

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított októberi értéke 51,0-re csökkent a szeptemberi 51,6-es érték után. Októberben a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar lassabb bővüléséről számoltak be – közölte hétfőn a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

Októberben csökkent a BMI, a feldolgozó ipar bővülésének lassulását jelzi / Fotó: Matthias Rietschel / DPA / AFP

A korábbi október havi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint az 52,3 pontos hosszú távú októberi átlag, de felülmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát (50,3).

A foglalkoztatottság indexe emelkedett ebben a hónapban, értéke bővülést jelez. Az elmúlt időszakban 50,0 pont körül mozgott az index, ami ebben a hónapban a határérték felett áll 50,8-en. A BMI 50 százalék feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50 százalék alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

Továbbra is bővülést jelez a BMI

Az MLBKT kiemelte, hogy az új rendelések mennyisége index 1,6 százalékponttal csökkent, és még mindig bővülést mutat. A termelési mennyiség nőtt, az indexérték 2,9 százalékponttal alacsonyabb az előző havinál. A foglalkoztatás indexe ezúttal 50,0 pont felett áll, az indexérték 3,5 százalékponttal nőtt. A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 1,8 százalékponttal emelkedett. A vásárolt készletek indexértéke 2,2 százalékponttal nőtt, és továbbra is bővülést mutat.

A külpiaci mutatók közül az import indexe 4,0 százalékponttal nőtt, az exporté 1,7 százalékponttal csökkent.

A beszerzési árak csökkentek, az index értéke 0,3 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest. A beszerzési mennyiség indexe 0,5 ponttal nőtt, az index stabil emelkedést jelez. A késztermékkészletek indexe 0,4 százalékponttal csökkent.