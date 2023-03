Az M3 metróvonal-infrastruktúra rekonstrukciójához szükséges 5,5 év, azaz a 66 hónap időtartam reális, műszakilag alátámasztott és indokolt – ezt nyilatkozta a BKV a Világgazdaságnak. Lapunk arról érdeklődött a fővárosi közlekedési cégnél, miként kommentálja, hogy a 3-as metró vonalának a 2017. november 6-án indult felújítása csak 2023. március 20-án jutott el arra a készültségi szintre, hogy ismét közlekedhetnek a szerelvények a vonal teljes hosszán.

Egy korábbi felvétel az M3 metró déli szakaszának átadásáról. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Fontos, hogy ezzel nem ért véget a beruházás, mivel a 20 állomás mindegyike majd csak 2023 májusában nyílik meg. A BKV is eddig számolja a projekt 66 hónapos hosszát. A társaság azt is jelezte, hogy nincs tudomása arról, hogy létezne Európában a budapesti M3 metróvonal felújításához mértékében és jelentőségében hasonló beruházás, amelynél a metróforgalom részleges fenntartása mellett teljes körű, minden berendezésre és rendszerre kiterjedő, komplex rekonstrukció zajlana.

Ebből az következne, hogy nincs is túl sok értelme azt vizsgálni, hogy az 5,5 év hogyan állja meg a helyét más építkezésekkel összevetésben. Pedig talán ez érdekes szempont lehet, hiszen nem kevés időről van szó: ha meglehetősen sarkított is, mégis tény, hogy azok a gyerekek, akik 2017. november 6. után születtek, lassan már hatévesek, viszont eddig még egyszer sem volt lehetőségük metróval eljutni Kőbánya-Kispesttől Újpest-központig. Vagy például egyetemisták tömegei kezdték meg és fejezték be úgy a felsőfokú tanulmányaikat (három-öt év) Budapesten, hogy a „kék metróra” nem vagy alig, inkább csak a kék színű pótlóbuszokra szállhattak fel. Az igaz, hogy párba állítható metrórekonstrukciókra nem nagyon van példa, ám metróépítésekre már igen. Ilyen a moszkvai metró nagy körgyűrűje, amely 70 kilométer hosszú és 31 állomása van. Az idén március elején adták át, és 2011-ben kezdődött meg a kivitelezése, vagyis mintegy 12 év alatt fejeződött be.

Vagy ott a hamburgi U5 2022 végén induló fejlesztése, amely terv szerint 2030-ra, bő hét év alatt fejeződhet be. Ez 24 kilométer hosszú lesz, 23 állomással. Ugyanakkor a BKV szerint az M3 metróvonal több szempontból is speciális infrastruktúra, és részletesen bemutatta, mire ment, illetve megy el 66 hónap a felújítása kapcsán.

Hogyan újították fel az M3 metróvonalat?

Először is fontos látni, hogy a rekonstrukció nem pusztán komplex felújítást takar, hanem teljes körű akadálymentesítést is. Az előbbi azért vált szükségessé, mert az M3 metró működésének kezdete óta, azaz 1976-tól mostanáig nem történt korszerűsítés a vonalon, az elavult rendszerek cseréjét pedig már nem lehetett tovább halogatni. A vonal húsz év alatt készült el öt építési ütemben, ebből fakadóan a metrót üzemeltető rendszerek különbözők voltak, hiszen az építés során mindig az éppen aktuális technológiai színvonalú berendezéseket építették be. A rekonstrukció megteremtette annak a lehetőségét, hogy végre egységesek lettek a rendszerek. A biztonsági előírások is sokat változtak, például most a legújabb aktív tűzvédelmi rendszer telepítése is megtörtént.

Az akadálymentesítésről pedig azt érdemes tudni, hogy az eredeti tervek csak részleges, a 20-ból 12 állomás akadálymentesítéséről szóltak. Időközben azonban ezt az összes megállóra kiterjesztették, tehát a műszaki tartalom számottevően változott, miközben már tartottak a felújítási munkálatok.

Miért tart öt és fél évig az M3 metróvonal felújítása?

Mindez azért volt időigényes folyamat, mert a mélyállomások esetén az akadálymentesítés műszaki megoldását is ki kellett dolgozni. Végül a ferde pályás felvonók megoldását választották, ám ezek teljesen új szerkezetnek számítanak Magyarországon. Mivel ezek közforgalomban eddig nem működtek itthon, a terveiket és az engedélyeket is meg kellett szerezni első körben. Ezenkívül utólagos akadálymentesítésekre is szükség volt az északi és a déli szakaszon.

A felújítási munkálatok közben nem várt, a terveken korábban nem jelzett helyeken is előfordultak azbeszttartalmú szigetelések, ami a szakszerű eltávolítás miatt hátráltatta a munkavégzést. Közben egy járványhelyzetre is reagálni kellett, és az elhúzódó orosz–ukrán konfliktus is nehezítette az anyagszállítást

– sorolta a BKV. Megjegyezte azt is, hogy a kivitelezés közben a jogszabályi előírások is változtak, például egyes gépészeti berendezések tesztüzeme jóval hosszabb lett, valamint független tanúsító igénybevételét is elrendelték. Arra is rámutattak, hogy az eredeti tervek a sínállomány 50 százalékos cseréjét tartalmazták, azonban a felújítás során teljes síncsere történt. Ez akár balul is elsülhetett volna, jókora csúszást eredményezve, csakhogy a Metró Felújítási Projekt Igazgatóság már 2017-ben előre megrendelte a sínállományt és a kitérőket, függetlenül a kivitelezőtől. „Ha ez nem történt volna meg, és a sínállomány nem lett volna a BKV Zrt. tulajdonában, akkor a pandémia és a háború miatt biztosan nem készülhetett volna el az új sínpálya” – húzta alá a fővárosi cég.

Mennyit csúszott az M3 metróvonal felújítása?

Erre a kérdésre több választ is lehet adni: a 66 hónaphoz képest az egyik hajmeresztő, 28 hónap, vagyis két év négy hónapos késedelmet mutat, a másik már barátibb, de még így is tetemes 11 hónapot, szűk egy évet. Azonban mindkét adat magyarázatra szorul. Az első a BKK által kidolgozott kezdeti koncepción alapul, amely 2014-ben 38 hónappal (nagyjából három év) számolt, de úgy, hogy az északi és a déli szakasz egyszerre, egy időben újul meg. Ezt az elképzelést el kellett vetni, mivel a metró buszokkal való pótlását nem lehetett megoldani. A rendelkezésre álló járművek száma és a projekt pénzügyi fedezete sem tette lehetővé a koncepció megvalósulását.

Amikor 2017-ben valóban nekikezdtek a felújításnak, 55 hónapos, kicsivel több, mint négy és fél éves határidőt szabtak.

Ezzel összevetésben a 66 hónapos kivitelezés tehát mintegy egyéves csúszást mutat. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az utasok nem 2023 májusában, hanem már 2022 júniusában birtokukba vehették volna a felújított 3-as metrót. Azonban ezt az időveszteséget a BKV a fentebb felsorolt érvekkel igazolni látja, és leszögezte, hogy az öt és fél év, azaz a 66 hónap műszakilag alátámasztott és reális időtartam a projekt megvalósításához.

Már csak azért is, mert a munkavégzés a kezdetek óta folyamatos, egyetlen napra sem állt le a kivitelezés és a munkaszervezés. A projekt organizációjánál szem előtt tartották, hogy minél gyorsabban haladjon, és minél kevesebb kényelmetlenséget okozzon a lakosságnak. Ezt szolgálja a metróközlekedés részleges fenntartása az egész projekt ideje alatt. Valóban megsüvegelendő, hogy két szakaszon mindig közlekedett a metró, mialatt egy szakasz felújítása zajlott. A BKV a középső szakasz állomásainak ütemezett átadását – 2022 májusában három állomást (Kálvin tér, Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák), 2023 januárjában két állomást (Deák Ferenc tér, Ferenciek tere) adtak vissza az utasforgalomnak, amit 2023. március 20-án újabb két állomás (Nyugati pályaudvar, Arany János utca) követ – is úgy értékelte, mint a lakossági érdekek priorizálását.

Mikor kell megint felújítani az M3-as metrót?

Az tehát látható, hogy bonyolult fejlesztésről van szó, amelyet ráadásul terhelt egy főpolgármester-váltás (2019-ben Karácsony Gergely követte Tarlós Istvánt), a 2020-ban kirobbant Covid-járvány, finanszírozási problémák, elszámolási viták és túlárazások (ezekre nem meglepő módon nem tért ki a BKV, amikor a beruházás nehezítő körülményeit sorolta), majd végül a 2022 elején kitört orosz–ukrán háború. A projekt költségvetése mindenesetre igazodik a nagyszabású tervekhez, és a támogatási szerződés értelmében a korszerűsítésre 225,063 milliárd forint fordítható. Ennek túlnyomó része uniós forrás, illetve állami finanszírozás.

Miközben lélekben már minden érintett utas a március 20-i és a májusi végső átadásra készül, lassan ideje lesz annak is, hogy mindenki felvésse az M3-as metró következő felújításának időpontját.

A BKV erre vonatkozó tájékoztatása szerint ugyanis a 3-as metró mostani rekonstrukciója 25-30 évre szól,

vagyis legkésőbb 2050 környékén ismét évekig tartó zárásra számíthatnak a budapestiek a vonalon.