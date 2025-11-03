Deviza
EUR/HUF387.3 -0.19% USD/HUF335.91 -0.24% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.5% PLN/HUF91.01 -0.19% RON/HUF76.16 -0.13% CZK/HUF15.91 -0.19% EUR/HUF387.3 -0.19% USD/HUF335.91 -0.24% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.5% PLN/HUF91.01 -0.19% RON/HUF76.16 -0.13% CZK/HUF15.91 -0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,763.9 +0.41% MTELEKOM1,760 -0.23% MOL2,914 -1.55% OTP32,490 +1.25% RICHTER10,350 -0.19% OPUS539 -1.46% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,740 +2.5% BUMIX10,244.9 +1.29% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,302.03 +0.42% BUX107,763.9 +0.41% MTELEKOM1,760 -0.23% MOL2,914 -1.55% OTP32,490 +1.25% RICHTER10,350 -0.19% OPUS539 -1.46% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,740 +2.5% BUMIX10,244.9 +1.29% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,302.03 +0.42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
wagner-csoport
Wagner-magánhadsereg
orosz-ukrán háború
Oroszország
Észtország

Ha elfeledkeztünk volna a Wagner-csoportról: váratlan helyen tűzték ki a zászlót – újra meghökkenést okozott a rettegett zsoldossereg

A néhai Jevgenyij Prigozsin zsoldosserege a 2023-as lázadás óta keveset hallatott magáról. Most Észtország határánál bukkant fel a Wagner-csoport zászlója.
VG
2025.11.03, 17:15

Váratlan helyen bukkant fel a rettegett orosz zsoldossereg. Az észt hatóságok november 2-án jelentették, hogy a Narva folyón észlelték az orosz partiőrség egyik járőrhajóját, amelyen a Wagner-csoport zászlója lobogott.

Wagner-csoport, Wagner csoport orosz-ukrán háború Oroszország, Ukrajna, Észtország
Észtország határánál bukkant fel a Wagner-csoport zászlója / Fotó: Vladimir Alexandrov / AFP (képünk illusztráció)

Tallinn szerint a két évvel ezelőtt a Kreml ellen is fellázadó zsoldoscsoport szimbólumának megjelenése ékes bizonyítéka annak, hogy Oroszország sziklaszilárd rendszere az orosz-ukrán háború és a nyugati nyomás hatására megrepedt – írta Kyiv Independent ukrán hírportál.

A néhai oligarcha, Jevgenyij Prigozsin vezette Wagner-csoport az ukrajnai háború legkeményebb csatáiban harcolt, mielőtt 2023 júniusában rövid életű, és sikertelen felkelést indított Moszkva ellen.

Prigozsin mindössze két hónappal azután halt meg egy rejtélyes repülőgép-szerencsétlenségben, hogy megállapodott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a lázadás befejezéséről.

„Csak találgatni tudunk, hogy Prigozsin szelleme még él-e Oroszországban, és a Wagner-csoport ismét megpróbálja-e elfoglalni Moszkvát, vagy ezúttal Szentpétervárt vették célba?” – áll az észt külügyminisztérium közleményében.

„A Wagner-csoport zászlója a barbárságot, a háborús bűnöket és a káoszt jelképezi” – jelentette ki az eset kapcsán Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Hozzátette, hogy a zsoldoscsapat megjelenése az Európai Unió és a NATO határain tökéletesen összefoglalja a helyzetet, miszerint azon a határon túl már nincs civilizáció.

Nemcsak a Wagner-csoport miatt aggódnak Észtországban

A Narva folyó Oroszország és Észtország határának egy részét képezi. Észtország a NATO és az EU tagállama, amely az orosz-ukrán háború kitörése óta határozottan támogatja Ukrajnát.

Tallinn az elmúlt hetekben több provokációról is beszámolt Oroszország részéről, miközben a NATO és Moszkva közötti feszültségek fokozódnak. Az észt hatóságok szerint szeptember 19-én három orosz MiG-31-es repülőgép megsértette Észtország légterét, alig néhány héttel azután, hogy Lengyelország több orosz drónt lőtt le a területén.

Októberben pedig a szövetséges erők állítólag lelőttek egy azonosítatlan drónt egy dél-észtországi katonai bázis közelében, és ismeretlen fegyveresek is megjelentek az észt-orosz határ közelében, emiatt ideiglenes utazási korlátozásokat vezettek be Saatse Bootban.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12285 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu