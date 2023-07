Május közepén közös feljelentést tett a magyarországi taxis társaságok szinte mindegyike ismeretlen tettesek ellen – ez derül ki a Világgazdaság birtokába került hatósági iratokból. A beadványt az Országos Rendőr-főkapitánysághoz, a Központi nyomozó Főügyészséghez, a Pénzügyminisztériumhoz, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságához, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájához, illetve az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz is eljuttatták.

Közös feljelentést tettek a taxis cégek a Bolt ellen. Fotó: Annabell Gsoedl

A feljelentést jegyző gazdasági társaságok és szervezetek között ott van a Taxi4, a Gotaxi, a City Taxi, a Best Taxi, az Elit Taxi is, továbbá a Független Taxisok képviselői is. Ők együtt különböző, vélelmezett bűncselekmények miatt, így egyebek mellet

adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalásért,

költségvetési csalásért,

csalásért,

hanyag kezelésért,

hivatali visszaélésért,

tisztességtelen piaci magatartásért,

vesztegetésért,

illetve közúti személyszállítás engedély nélküli szolgáltatás nyújtásáért

tettek feljelentést. A 12 oldalas dokumentum tehát „ismeretlen tetteseket” jelölt meg, ugyanakkor az indoklásból kiderült, hogy a Bolt HTX taxiszolgáltató működését és tevékenységét, valamint a BKK és a budapesti városháza eljárását kifogásolják. A beadvány szerint a Bolt HTX „megtévesztően alkalmazva az európai irányelvet, nem fizet adót”, a fővárosi vezetés pedig bár ígéretet tett rá, de hónapok óta halogatja a taxis cég vizsgálatát.

Hogy a vádak mennyiben állnak meg, az persze kérdés. A Bolt HTX ügyvezetője a napokban azt állította, hogy igenis jogszerűen működnek és Magyarországon fizetnek adót.

Mindenesetre a nyomozás elindult június közepén költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt,

ezt szintén a lapunk által megismert hivatalos okiratok bizonyítják. Két héttel később, június végén a NAV arról adott ki határozatot, hogy az ismeretlen tettes ellen folytatott büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez teszi át arra hivatkozva, hogy a feljelentés tárgyában már 2019-ben és 2022-ben is eljárást folytatott, amelyek átkerültek a Központi Nyomozó Főügyészségre.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészségen most is folyamatban van az eljárás, így egyesítés céljából a friss feljelentés is itt landolt.

Ugyancsak a NAV hozott határozatot arról, szintén június végén, hogy a hivatali visszaélés, illetve vesztegetés bűntettének gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen folyamatban lévő büntetőeljárást hatáskör hiánya miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság II. Kerületi Rendőrkapitányságához teszi át. Ez azért történt, mert a hanyag kezelés, a hivatali visszaélés és a vesztegetés vádjában a rendőrség illetékes nyomozni. Időközben ennek az eljárásnak a lefolytatására a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot jelölték ki.

Jelenleg tehát itt tart a Bolt-ügy, ami még a múlt héten robbant ki. Fontos hangsúlyozni, hogy önmagában az, hogy a taxitársaság működése miatt feljelentést tettek a piaci riválisai, még nem bizonyít semmit. Már csak azért sem, mert a Bolt szerint mindössze arról van szó, hogy a versenytársak megpróbálják kiszorítani, mint a piac legnagyobb szereplőjét. A nyomozás viszont zajlik és hamarosan kiderülhet, milyen megállapításra jutnak a hatóságok a taxis cég tevékenysége kapcsán.