Megnyitotta kapuit az ötcsillagos W Budapest Hotel – írta a Magyar Építők. A főváros legújabb luxusszállodája Budapest legfényűzőbb bevásárlóutcáján, az Andrássy úton található, nem is akármilyen épületben.

Húsz évig üresen állt a balettintézet egykori épülete, most luxusszállodát nyitottak a helyén. Fotó: Magyar Építők / Bánáti + Hartvig Építész Iroda

A W Budapest Hotel ugyanis éppen szemben található a frissen felújított operaházzal, és

a Magyar Állami Balettintézetnek korábban otthont adó, közel 20 évig üresen álló Drechsler-palotában működik.

A legendás ingatlan – amely egykor kávéház és közösségi központ is volt – teljes renováláson esett át az elmúlt években. A 151 szobával, közte 45 lakosztállyal kialakított szálloda a Marriott Bonvoy portfóliójába tartozik. Egyben ez a márka debütálása Magyarországon.

Hogyan újították fel Budapest legújabb luxusszállodáját?

A palota Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1883 és 1886 között francia reneszánsz és neogótikus stílusban épült. A modernizációját a DVM group mint a projekt generálkivitelezője, műemléki felújításának és belsőépítészeti kiviteli terveinek felelőse hajtotta végre. A cégcsoport korábban olyan, hasonló nagyságrendű, nemzetközileg is díjazott műemléki felújításokat végzett, mint az Eiffel Palace, a Váci 1., az Ybl Villa vagy az Amerikai Nagykövetség.

A rekonstrukció az összesen 16 ezer négyzetméteres alapterületű ingatlan minden helyiségét érintette. Többek között

műemléki helyreállítást kapott az alapépület, valamint a belső terek is,

gépészeti és elektromos modernizáció valósult meg,

a tetőteret is teljes mértékben helyreállították.

A szálloda baletthez fűződő kapcsolatát tükrözi a teljesen fekete Extreme WOW lakosztály és a fehér WOW lakosztály, amelyek a híres balettmű, a Hattyúk tava előtt tisztelegnek. Az új szálloda számos tárgyaló- és rendezvényteremmel is rendelkezik. Az úgynevezett Great Room nagyszabású ünnepségek lebonyolítására is ideális, de kialakítottak két stúdiótermet is az üzleti találkozók számára.