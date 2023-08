Hangosan üti a billentyűzetet? Lehet, hogy épp most lopják el a jelszavait

Mostantól nemcsak a kamerára, de a mikrofonokra is rendkívüli módon figyelni kell, amikor a számítógépünkbe beírjuk a jelszavainkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint ugyanis hackerek egy csoportja létrehozott egy olyan mesterséges intelligenciát, amely képes hang alapján felismerni, milyen billentyűket nyomott le a felhasználó. Mindezt gyakorlatilag 93 százalékos pontossággal teszi, vagyis rendkívül veszélyes jelenségről van szó.

Fotó: Shutterstock

A tanulmány szerint elsősorban a Zoom program segítségével „hallgatják” le az érintetteket. Ez a program a pandémia alatt vált rendkívül népszerűvé, számos vállalkozás és még nagyobb cégek is ezen keresztül bonyolították le az értekezleteiket, de az iskolák is sokszor a Zoom-csoportokon keresztül szervezték meg az oktatást.

Rés a pajzson: így férkőznek be az informatikai rendszerekbe a hekkerek – VG Podcast A végső és kiküszöbölhetetlen veszélyforrás az IT-biztonságban mindig maga az ember.

A mostani tanulmány három brit egyetem közös kutatócsoportja publikálta, amelyben arra is kitértek, hogy a telefonok miatt is ki vannak téve a veszélynek. Az iPhone 13 esetében például még a Zoomnál is pontosabb volt a fülelő program, 95 százalékos hatékonysággal fejtette meg a jelszavakat a gombok nyomkodásából, ha az okostelefon közel volt a billentyűzethez – írja a Business Insider.

A hangalapú felismerés a kutatók szerint napról napra elterjedtebb lesz a hackerek körében.

Ennek segítségével ugyanis nem kell bonyolult kódokat feltörniük a hackereknek, elég csak ráállítaniuk a programot a mikrofonokra és csak várni a megfelelő pillanatra, hogy a tulajdonos bepötyögje a jelszavát a billentyűzetbe.

Mit lehet ellene tenni?

Egyrészt nagyban nehezíti a hangalapú jelszófelismerést, ha a jelszavunk nem értelmes szóból áll, illetve például az sem árt, ha – telefon esetében – lenémítjuk a billentyűhangokat.

A mesterséges intelligencia ráadásul nemcsak a hangfelismerésben tud veszélyessé válni, hanem például a csalásokban is: segítségével sokkal személyreszabottabb átveréseket készíthetnek a hackerek a felhasználó interneten fellelhető adatainak segítségével, így csikarva ki tőlük pénzt, vagy más személyes információt. Nem csoda, hogy egyre többen szólalnak fel a használata ellen.