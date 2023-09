A német Axel Springer SE médiacsoport érdeklődést mutat a brit Telegraph Media Group megszerzésére – jelentette szombaton a Sky News. Információjuk szerint 600 millió fontot fordítana az ügyletre az Axel Springer.

Fotó: Shutterstock

A berlini székhelyű cég, amely a Bild című legnagyobb német bulvárlapot adja ki, és a Politico tulajdonosa is, értesítette a Goldman Sachst, hogy érdeklődik a The Daily Telegraph és vasárnapi testvérlapja megvásárlása iránt – idézi a Sky a céget ismerő személyeket. Arról egyelőre nem szivárgott ki semmi, hogy az Axel Springer a csoport hetilapját, a The Spectatort is meg akarja-e vásárolni, sőt a médiacég nem is volt hajlandó kommentálni az értesülést, így egyáltalán nem vehető biztosra, hogy ajánlatot tesz.

A Telegraph Media Group június óta eladó, azóta, hogy a tulajdonos B.UK holding csődgondnokság alá került. A holding médiaportfólióját 2004 óta a Barclay család kezeli, akik 730 millió fontért szerezték meg a Telegraph-lapokat. A csődgondnokságot a B.UK hitelezője, a Lloyds bankház rendelte el, mivel a cég 500 millió fonttal tartozik nekik.

A The Daily Telegraphot 1855-ben alapították, konzervatív irányultságú azóta is. A lapcsoport értékesítése októberben indul, akkor lehet vételi ajánlatokat benyújtani.