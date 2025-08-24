A rugalmassági megoldások jelenthetik a megoldást a magas és ingadozó energiaárakra (x)

Az energiaválságot követően ugyan mérséklődtek az energiapiaci árak, ám a krízis előtti szintekhez képest továbbra is magasabb árszinten stabilizálódtak. Ez a trend jól tetten érhető a földgáz és a villamos energia határidős termékeinek árazásában. Ezzel szemben a másnapi zsinórárak, valamint a szén-dioxid-kvóták jegyzése esetében a normalizálódás jelei jóval visszafogottabban mutatkoznak meg. Ez különösen szembetűnő a karbonkvóta esetében, melynek következő évi futures árai 2024 nagy részében és 2025 első hónapjaiban 100-150 százalékkal haladták meg az európai energiaválság előtti időszakban jellemző árfolyamot.

A villamos energia és a földgáz historikus magyarországi fogyasztási adatai nem látszanak alátámasztani a magasabb energiaárakat, ugyanis mindkettő érdemben csökkent az elmúlt években. A teljes bruttó hazai villamosenergia-felhasználás (háztartási méretű és saját célra termelő kiserőművek nélkül) 2024-ben 4,7 százalékkal, míg az ország földgázfogyasztása 24,3 százalékkal maradt el a 2021-es mennyiségektől, azzal együtt, hogy tavaly mindkettő tekintetében enyhe növekedés történt.

A következő időszakban felgyorsulhat a hazai villamosenergia-kereslet bővülése, és a növekedési ráta felülmúlhatja a korábbi várakozásokat, így a tavalyi 44,7 terawattóráról hozzávetőleg 61 terawattra bővülhet 2035-ig a Nemzeti Energia és Klíma Terv (NEKT) szerint. A földgázfelhasználás a 2024-es 8,4 milliárd köbméterről 8,5-9 milliárd köbméterre emelkedhet a 2030-as évtized közepéig, annak ellenére, hogy a lakossági fogyasztásban a NEKT 31 százalékos csökkenést valószínűsít 2019 és 2030 között.

A földgáz szerepének várható növekedése összefügg az időjárásfüggő megújuló energiaforrások további térnyerésével. A magyarországi naperőművek beépített teljesítőképessége a jelenlegi megközelítőleg 7,9 gigawattól mintegy 12 gigawattra, míg a szélerőmű-kapacitás 0,33 gigawattról 1 gigawattra emelkedhet 2030-ig, így a megújulók aránya 30 százalékra nőhet a bruttó végsőenergia-felhasználásban.

A megújulók előretörése jelentős részben hozzájárul ahhoz is, hogy az azonnali villamosenergia-piacon az energiakrízist követően is jókora áringadozások figyelhetők meg. Az árvolatilitás tartósan magas szinten való rögzülését jól mutatja, hogy a HUPX spot piacán továbbra is 80 százalék feletti azon napok aránya, amikor a napon belüli áringadozás mértéke nagyobb, mint 50 euró.