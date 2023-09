Svájcot csinálnának egy borsodi kisvárosból – erről beszélt egy szlovén csúcsvállalkozó

Minden szükséges információt meg fogunk adni ahhoz, hogy a közelben élők megbizonyosodhassanak: a technológiánk nem jelent kockázatot a biztonságukra és az egészségükre – erről beszélt a Boonnak Iztok Seljak, az Andrada társalapítója. Ez az a cég, amely akkumulátor-újrahasznosító üzemet hozna létre Alsózsolcán, egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kisvárosban.

Svájc és Németország után Magyarországra is betelepülhet a legmodernebb akkumulátor-újrahasznosítási technológia. Fotó: Andrada

A vállalkozó hozzátette: őszintén sajnálják, hogy mindezt nem tették meg korábban. A jövőben bárki aggályára választ adnak, és önként a legszigorúbb szabványoknak is idő előtt eleget tesznek. Azt is megjegyezte, hogy jó cél érdekében dolgoznak, és meglepte őket a helyiek heves tiltakozása.

A legtisztább technológiát biztosítjuk a fejlődő magyar akkumulátorágazat és az elektromos mobilitási iparág számára

– fogalmazott. Arról is beszélt, hogy az EU kéréseit és előírásait figyelembe véve kifejlesztettek egy újrahasznosítási technológiát, amely a legbiztonságosabb és legtisztább, egyben mentes az emberekre és a környezetre gyakorolt káros hatásoktól. Arra a kérdésre, hogy miért éppen Magyarországot választották a beruházás helyszínének, úgy reagált, hogy az új magyarországi gyárak gyártási folyamata során hatalmas mennyiségű technológiai hulladék keletkezik, ez pedig megfelelő helyi, biztonságos és tiszta kezelést igényel. Alsózsolcára pedig a Miskolci Egyetem közelsége miatt esett a választás. A felsőoktatási intézménnyel ugyanis együtt fejlesztik tovább a technológiánkat. Szintén nyomós érv volt a projekt mellett a környék ipari hagyománya.

Iztok Seljak meggyőződése, hogy Alsózsolca számára ez a beruházás nem veszély, hanem lehetőség. A város ezzel felkerül a biztonságos és tiszta Li-ion-újrahasznosítás világtérképére. Ez az innováció eddig csak Svájcban és Németországban volt jelen Európában. Csak ez a két ország rendelkezik hasonlóan modern és környezetbarát újrahasznosítási képességgel, most pedig Magyarország is csatlakozhat hozzájuk.

Azzal, hogy Alsózsolca egy világelső, biztonságos és tiszta Li-ion-újrahasznosítási technológiával világviszonylatban is vezető helyre kerülne ebben a szegmensben, más csúcstechnológiai iparágakat is a térségbe vonzhat. Hiszen az itt újrahasznosított lítiumot, alumíniumot, rezet és más értékes fémeket nyersanyagként használhatják fel. Alsózsolca és Miskolc az elektromos mobilitás köré épülő jövőbeli csúcstechnológiai iparágak egyik központjává is válhat. Az Andrada emellett önmagában is 200 munkahelyet biztosít majd a helyi lakosok számára.