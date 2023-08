Akkumulátorfeldolgozó épül Alsózsolcán

Alsózsolcán tervez évi 10 ezer tonna selejt akkumulátor feldolgozására képes üzemet a Miskolcra bejegyzett, de részben szlovén tulajdonú Andrada Group Magyarország Kft. A tervek szerint az üzem a magyarországi lítiumion akkumulátorgyáraktól – köztük a miskolci japán Yuasa Magyarország Kft.-től – származó gyártásközi selejt akkumulátorblokkokat hasznosítaná újjá.

A gyárat egy 60 ezer négyzetméteres, stílszerűen az alsózsolcai Gyár utcában található területen húznák fel. A 40 millió eurós (mintegy 15 milliárd forintos) beruházás keretében az Andrada már idén 70 mérnöknek és szakembernek adna munkát, miközben új épületeket sem kell létrehozni, ugyanis az üzem már meglévő csarnokokban kapna helyet – tudta meg a Boon.

Fotó: Shutterstock

Az újrahasznosítás során nikkelt, kobaltot, mangánt és lítiumot akarnak a selejtes termékekből kinyerni és a telephelyen úgynevezett véggázkezelőt és porleválasztót is kialakítanának, miközben a keletkező technológiai szennyvizet elszállítanák és ehhez már 40 tonna veszélyes hulladék kezeléséhez környezetvédelmi engedélyt is igényeltek. Ebből az is kiderül, hogy

a személykocsikon kívül ez mindössze napi két nehéz tehergépkocsi keresné fel a telephelyet.

A beruházásról szóló, augusztus 22-i közlemény megjelenése után 21 nap van arra, hogy az üzem helyével kapcsolatos kizáró okokat, környezetvédelmi hatásvizsgálat szükségességét vagy a környezeti hatástanulmány tartalmával kapcsolatos észrevételeket jelezzék, közvetlenül a környezetvédelmi hatóság felé.

Miután Alsózsolca Facebook oldalára kitették az Andrada Group tájékoztatását, a kommentekből az ember arra a következtetésre juthat, hogy a helyiek nem igazán szeretnék a létesítményt. A Boon pedig írásban tette fel kérdéseit Szilágyi László polgármesternek, ám választ nem kapott.

Vele ellentétben a beruházó igyekezett eloszlatni a kételyeket és a gyár biztonságosságát és a környezeti fenntarthatóságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy az nemcsak teljesíti a szigorú német minőségi elvárásokat, de meg is haladja azokat. A vállalkozás továbbá állítja, hogy biztonságos és motiváló munkahelyeket és munkakörülményeket, a szigorú, a nyugat-európai előírásoknak megfelelő, sőt, azokat meg is haladó környezetvédelmi követelményeket biztosít gyárában.

Az Andrada mindemellett gyárlátogatásokat is szervez a kétkedők meggyőzése érdekében, ezekre szeptember 26-án és október 17-én kerül majd sor, 9, 11, 15 és 17 órai kezdéssel.