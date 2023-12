Nem maradhatott ki a szórásból az internetes kereskedelem globális piacvezetője sem. Az Amazon platformjain gazdát cserélt hasznos holmik és felújított műszaki cikkek – jelentős részt okostelefonok – értéke már az őszre meghaladta az 1,3 milliárd dollárt az amerikai cég európai működési területén.

Az Amazon tavaly 12 milliárd fontot fektetett be az Egyesült Királyságban.

Fotó: Peter Titmuss / Shutterstock

Erről John Boumphrey, az Amazon brit országigazgatója számolt be újságíróknak, megemlítve, hogy egyedül a brit piacon tavaly több mint négymillió használt vagy felújított terméket értékesítettek kedvezményesen, s az idén ezt garantáltan túlszárnyalják.

Ha darabszámban nem is, értékben biztosan, hiszen az idei első három negyedévben már 15 százalékos pluszban járnak az egy évvel korábbi azonos időszak adatához képest a brit Amazonnál.

Számos kiskereskedő és gyártó arra számít, hogy ez a tendencia folytatódik, mivel az emelkedő árak és hitelköltségek miatt aggódó vásárlók igyekeznek pénzt megtakarítani és fenntarthatóbb módon vásárolni.

Egyre elterjedtebb a használt és a felújított, de bizonyos ideig szóló garanciával árult termékek kereslete, s a divat negligálása a hasznosság prioritássá tételével.

Boumphrey elmondta, hogy felhasználóik a fenntarthatóságot is fókuszba állítják. Nem csak arról van szó, hogy a korlátozott anyagi lehetőségeik miatt nem futja nekik a jóval drágább, de originális csomagolásban kínált azonos termék megvásárlására. Magyarán egyre többen valóban a fogyasztói társadalom túlkapásai és túlterjedése ellen védekeznek a second hand holmik megvételével.

A használtcikk-kereskedelemhez platformot kínáló Amazon egy speciális karácsonyi boltot is létrehozott az ünnepi szezonra Second Chance Store néven, ahol visszavett, visszavitt és felújított árucikkeket árulnak meredek kedvezményekkel. A fizikai boltot London szívében, a Brunswick Centre-ben rendezték be.

A fenntarthatóságot és a klímavédelmet az Amazon is kiemelten kezeli, az e-kereskedelmi óriás 2040-re tervezi elérni a karbonsemlegességet. Klímaaktivisták szerint azonban ez nem több egyszerű PR-fogásnál, csak egy kirakat, amellyel megtéveszthetik a naivabb felhasználókat, hogy a boltba becsalogatva aztán vásárlásra bírják őket. A nagyvállalatok ezzel szemben azt mondják, hogy épp hatalmas méretüknél fogva képesek változtatni a helyzeten – ha akarnak.

Méretükkel arányos a lobbierejük is, bár John Boumphrey ezzel kapcsolatban a Reutersnek elmondta, hogy maguk is frusztráltak az európai és különösen a brit piaci szabályozások változásai miatt, ami a befektetési politikájukat is súlyosan érinti.

Ilyenkor mindig felteszik maguknak a kérdést, hogy a kereskedelmi szabályozás módosítása hosszú távon milyen üzleti kockázattal jár, érdemes-e a tisztességes megtérülés reményében befektetéseket eszközölni az adott piacon.

Kapkodták a fejüket akkor is, amikor a kormány a brit parlament elé terjesztette a digitális piacokról, a versenyről és a fogyasztókról szóló törvényjavaslatát, amely számos aggályt vet fel bennük azzal, hogy

gyakorlatilag teljhatalmat ad a brit trösztellenes hatóságnak, hogy kénye-kedve szerint testre szabja a nagy technológiai vállalatokra vonatkozó szabályokat.

A tech cégekre az utóbbi időben versenyellenes indoklással kiszabott milliárdos bírságok láttán okkal van félnivalójuk, ha ezt a gyakorlatot kőbe vésik. A törvényjavaslatot azonban még toldozzák-foltozzák, bármi kisülhet belőle.

Másfelől a befektetésösztönzéssel jó példát mutat a brit kormány, amely a brexit miatt távozott tőkét, szolgáltatókat és gyártókapacitásokat szeretné pótolni, vagy „visszaépíteni”. Ez nem megy egyszerűen, de ami az Amazont érinti, a bizalom megvan. Az amerikaiak 2010-ben landoltak a Ködös Albionban, azóta 54 milliárd fontot fektettek be itt, ebből csak a múlt évre 12 milliárd esett.