Deviza
Most jelentették be: Magyarországot választotta egy hatalmas ázsiai autógyártó, de ezúttal nem kínai – indul a közlekedési projekt

Ez az első, hogy a távol-keleti országon kívül próbálják ki a platformot. Magyarországot választotta a Hyundai, hogy hozzájáruljon a fenntartható közlekedéshez.
Hecker Flórián
2025.08.09., 07:57
Fotó: Shutterstock

Kísérleti közösségi közlekedési projekt indul Magyarországon a Hyundai közreműködésével – írta meg az MTI a Hyundai Holding Hungary Kft. közlése alapján.

Az, hogy Magyarországot választotta a Hyundai, egészen pontosan azt jelenti, hogy a Hyundai Motor 

Magyarországon vezeti be a Shucle közlekedési platform első globális kísérleti projektjét

a Dél-Korea és Magyarország közötti Gazdasági Innovációs Együttműködési Program (Economic Innovation Partnership Program, EIPP) keretében.

A projekt célja 

  • a közösségi közlekedés támogatása az üresjáratok minimalizálásával,
  • a károsanyag-kibocsátás csökkentése mellett.

A mesterséges intelligencián alapuló fejlesztés egy igényreszponzív közlekedési platform, amely a valós idejű ügyféligényeket figyelembe véve optimalizálja a járművek üzemeltetését. A kísérleti projekt Gödöllő közösségi közlekedését fogja segíteni, hatékonyabbá tenni a fenntarthatóság szem előtt tartásával.

A város közösségi közlekedési hálózata jelenleg 12 útvonalon öt buszt üzemeltet. Augusztus 18. és október 31. között a település buszközlekedése két új járművel bővül, ezek optimális működését támogatja a platform, amelyet a helyi szolgáltatókkal együttműködve igazítottak a környék adottságaihoz.

A Shucle a közlemény szerint dinamikus útvonaltervezést és rugalmas járműmegosztást tesz lehetővé, alkalmazásával kevesebb lesz az üresjárat és a légkörbe jutó káros anyag, rövidül a várakozási idő, javul a közlekedési rendszer üzemeltetési hatásfoka – írták.

Közleményében a Hyundai jelezte: abban bízik, hogy a kezdeményezés hozzájárul a fenntartható közlekedéshez, és korszerű alternatívája lesz a hagyományos közösségi közlekedésnek. Dél-Korea már 2021 óta sikerrel alkalmazza a Shucle-t városi és elővárosi mobilitási szolgáltatásokban, a gödöllői projekt pedig megalapozhatja a nemzetközi terjeszkedését.

Ez lesz az első alkalom, hogy a platformot a távol-keleti országon kívül próbálják ki, és ha beválik, világszerte új piacokra juthat el, magyarországi településeken is bevezethetik.

