Túl drága lett a Pepsi, egy áruházlánc nem is rendel többet

Az elmúlt éveket jellemző magas okairól számos elképzelés született, és alighanem számos oka is van, ám a magyarázatok egyikében a vállalatok kapzsiságát tették felelőssé a drágulásért, rámutatva például a PepsiCo vállalatra, amely negyedéves gyorsjelentéseinek ismertetésekor előszeretettel büszkélkedett azzal, hogy a termékeik iránti kereslet az áremelések ellenére sem csökkent. A cég októberben az idei évre is további mérsékelt áremeléseket helyezett kilátásba, és zsinórban harmadszor emelte meg idei nyereségével kapcsolatos várakozásait.

Fotó: Shutterstock

Az élelmiszeripari vállalkozásnak azonban, amely a Pepsi és a 7Up mellett például a Lay’s csipszeket is gyártja, úgy tűnik, véget ért a szerencséje, ugyanis csütörtökön a Carrefour franciaországi és belgiumi üzleteinek polcán az az üzenet jelent meg, hogy az áruházlánc a továbbiakban nem fogja árusítani a cég termékeit, annak elfogadhatatlan áremelései miatt.

A Carrefour szóvivője szerint az azonban még nem világos, hogy visszahívják-e a már a boltok polcain lévő termékeket is, de hozzátette, hogy senkit nem akadályoznak meg abban, hogy megvegye, amit az üzleteik polcain talál.

Fotó: Shutterstock

Az elmúlt évben egyébként németországi és belga kiskereskedelmi láncok is felhagytak egyes cégek termékeinek forgalmazásával az áremelések miatt, az árakról szolgáló tárgyalások taktikai lépéseként.

A francia üzletlánc az egyike volt a nagy márkák kihívójának, így üzleteiben az úgynevezett zsugorinfláció – amikor az áremelés helyett a termék kiszerelését csökkentik – jelenségére is felhívta a vásárlók figyelmét.

Az infláció elleni harcban a francia kormány arra kérte a fogyasztási cikkek gyártóit és a kiskereskedőket, hogy idén a szokásosnál két hónappal hamarabb, januárban zárják le az árakról szóló tárgyalásokat. A kiskereskedelmi szektort szigorúan szabályozó országban ugyanis a szupermarketek mindössze évente egyszer tárgyalhatnak az árakról az étel- és italgyártókkal. A szabályozás célja a francia mezőgazdaság védelme – írja a Reuters.

Iparági szakértők szerint a francia áruházláncok nagyon is készen állnak a különböző cégek termékeinek forgalmazását befejezni, ha nem tudnak megfelelő üzletet kötni, ám azért ez egy utolsó mentsvár is részükről, hiszen az senkinek nem jó, ha a keresett árucikkek nem találhatók meg a boltokban. Könnyen lehet, hogy a mostani lépés is inkább csak a tárgyalás része a Carrefour részéről.