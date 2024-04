A dolgozói több mint 10 százalékát elküldheti a Tesla egy hétfőn, az Electreken megjelent, egy belsős iratra hivatkozó írás szerint, miközben az autógyártó gyenge kereslettel küzd az egyre kiélezettebb versenyben az elektromos autók piacán.

A Tesla néetországi gyára / Fotó: AFP

Elon Musk cége a hónap elején a negyedéves eladások csökkenéséről számolt be, négy év után először, így nem meglepő, hogy elbocsátásokra készül. Ennek már a Reuters írása szerint az elmúlt hónapokban is lehettek jelei, hiszen a Tesla arra kérte menedzsereit, hogy azonosítsák be a kritikus fontosságú dolgozókat és a részvényjutalmak kiosztásában is szünetet tartott, miközben más alkalmazottak éves ellenőrzését is kihagyta.

A költségcsökkentésre és a termelékenység növelésére fókuszálna inkább a Tesla

A Tesla a tavalyi év végén globálisan több mint 140 ezer embert foglalkoztatott, tehát mintegy 15 ezer fő búcsúzhat az állásától a leépítések miatt, noha a cég már februárban elküldte New York-i dolgozóinak 4 százalékát, mielőtt szakszervezet-alapítási kampány indult volna a vállalatnál.

Az elbocsátásokról szóló belsős üzenetben arról írt, hogy a növekedés következő fázisára készülve különösen fontos, hogy az autógyártó minden lehetőséget meg tudjon ragadni a költségek csökkentésére és a termelékenység fokozására. Ugyanakkor

a kereslet csökkenéséhez Musk egyre nagyobb vihart kavaró kijelentései is hozzájárulhattak az elmúlt időszakban, nem csak a versenytársak felzárkózása.

Vége a növekedésnek

Márpedig a Tesla részben annak köszönhetően vált a világ legértékesebb autógyártójává, hogy gyorsan növelte termelését és eladásait. A részvények szárnyalását segítő másik tényező, nevezetesen, hogy a Tesla nem is autógyártó, hanem technológiai cég jegyében ugyanakkor a cégvezető a hónap elején ismét megígérte, hogy hamarosan érkeznek a vállalat által gyártott robotaxik.

Az autógyártó sajtóhírek szerint letett arról is, hogy megfizethető elektromos autót fejlesszen, igaz, ezt Musk tagadja.

A Tesla gondjait fokozza, hogy modellkínálata évek óta nem frissült, miközben Kínában a versenytársai sorra dobják piacra az olcsóbb elektromos autókat.

Noha időközben megérkezett a Cybertruck, ám egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Az árverseny során összezsugorodott haszonkulcsot azonban az autógyártó közben ismét szeretné kiszélesíteni, miután legutóbbi, a tavalyi utolsó negyedévről szóló jelentésébe a több mint 4 éve a legalacsonyabb szintre zsugorodott, és 17,6 százalékot tett ki. A cégtől tavaly váratlanul távozott a pénzügyi igazgató is.