A 2023-as New York-i DealBook találkozó szerdai előadásában az X közösségi oldal tulajdonosa gúnyos megjegyzéseket tett azokra a hirdetőkre, akik azért hagyják el a platformját, mert szerintük kijelentéseivel felerősítette az antiszemita bejegyzéseket. A DealBook keretén belül minden évben világvezető vállalatok vezetői vagy képviselői adnak interjúkat. Musk interjújában már nem köntörfalazott, keményen odaszólt a platformját elhagyó hirdetőknek – írja a CNBC.

Elon Musk az elmúlt hetekben több olyan kijelentést tett az X-en, amelyek többek szerint is nem csak antiszemita jellegűek voltak, de antiszemitizmusra is buzdították a felhasználókat. A Fehér Ház hivatalos közleményében ocsmány antiszemita hazugság terjesztésével vádolta meg Muskot, az antiszemita és rasszista gyűlölet visszataszító népszerűsítésének nevezve az üzenetet, amely ellentétes az alapvető amerikai értékekkel. A posztok a hirdetőket is felzaklatták, többek között a Disney is távozott a platformról.

Musk interjúja során kiemelte a tömegből Bob Igert, a Disney ügyvezető igazgatóját, köszönt neki, majd reagált a hirdetők távozására.

A hirdetésekkel akarnak zsarolni? Pénzzel akarnak zsarolni? Menjetek a p****ba

– kelt ki magából a Tesla és az X tulajdonosa, majd hozzátette, hogy ha a hirdetők távozása fogja tönkre tenni a platformot, akkor az egész világ tudni fogja, hogy kik a felelősek, és az ő, meg az X rajongói bele fognak állni ezekbe a vállalatokba. Az X hivatalosan visszautasította a platformot ért vádakat, még be is perelte azt a civil szervezetet, amelyik arra hívta fel a figyelmet, hogy az oldalon Adolf Hitlert és a nácikat éltető, antiszemita posztok mellett jelent meg több nagy márka hirdetése.

Musk azóta többször is elnézést kért a szóban forgó bejegyzésekért. Azt mondta, hogy az egyik legostobább, ha nem a legostobább dolog volt, amit valaha csinált a platformon. Az amerikai milliárdos el is utazott Izraelbe, hogy találkozzon Benjamin Netanjahuval, és megmutassa mi folyik valójában az országban. Ezzel együtt újból kijelentette, hogy ellenzi az antiszemitizmust és mindent, ami gyűlöletet és konfliktust szít.