Véget ér az OpenAI alapítójának vezetése a cég befektetési alapjánál, ugyanis Sam Altman átruházta a formális irányítást Ian Hathawayre – derül ki az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletével (SEC) közölt új információkból. A lépés célja, hogy tisztázza az alap irányítási struktúráját és Altman szerepét a vállalatban.

Az OpenAI befektetési alapja mára elérte a 325 millió dollárt / Fotó: Shutterstock

A 2021-ben elindított OpenAI Startup Fundnak eredetileg Altman volt a vezetője, de ezt a megállapodást csak ideiglenesnek szánták: Altman nem fektetett be személyesen a cégbe, és nem is volt semmilyen pénzügyi érdekeltsége az alapban – magyarázza a Maginative. Az alap kezdeti általános partnerstruktúrája mostanra megváltozott,

az irányítást Ian Hathawayre ruházták át, aki alapítása óta az alap partnere.

A befektető jelentős szerepet játszott az alap felfuttatásában, és több befektetést is vezetett különböző mesterségesintelligencia- (MI) központú vállalatokba. Az OpenAI Startup Fund számos induló mesterségesintelligencia-vállalkozást támogatott, köztük a Harvey-t, a Cursort és az Ambience Healthcare-t. 2023 májusában az alap 175 millió dolláros (64,4 milliárd forint) teljes kötelezettségvállalást jelentett be, és a Microsoft volt az egyik legfontosabb befektető.

Az alap bruttó eszközértéke azóta több mint 325 millió (119,6 milliárd forint) dollárra nőtt.

Miközben a vállalat továbbra is navigál a mesterséges intelligencia innovációja és kereskedelmi forgalomba hozatalának összetettségei között, a befektetési részleg vezetőinek átrendeződése egyértelműen jelzi az etikus kormányzás és a felelős gazdálkodás iránti elkötelezettségét.

Az OpenAI még februárban mutatta be az új videógeneráló MI-modelljét, a Sorát, melyet egyelőre csak egy szűk körnek tett elérhetővé. A cég technológiai vezetője, Mira Murati nyilatkozata szerint a Sora még idén elérhető lesz, „akár pár hónapon belül is”. A cég azt is lehetővé szeretné tenni a felhasználóknak, hogy szerkesszék a Sora által készített videók tartalmát, mivel az MI-eszközök nem mindig hoznak létre pontos képeket.