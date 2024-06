A Moderna szerint sikeres a kombinált influenza-koronavírus vakcinája

Sikerként értékelte a kombinált influenza- és Covid-oltásának tesztjét a Moderna, amellyel egy lépéssel közelebb kerül a gyógyszergyártó annak piacra dobásához.

A Moderna az elsők között volt a koronavírus elleni oltások kifejlesztésében, ám a járvány után is szeretne releváns maradni / Fotó: Shutterstock

A kísérlet során a résztvevőket két csoportra osztották, azokra, akik a cég egyik versenytársának influenza oltását és a Moderna koronavírus elleni oltását kapták, és egy másikra, akiket a kombinált vakcinával oltották be. A vállalat közleménye szerint a kombinált oltás erősebb immunreakciót váltott ki az 50 felettieknél, mit a külön-külön beadott oltások – írja a Bloomberg.

A Moderna most a hatóságokkal együttműködve dolgozik a következő lépéseken, és azt is közölte, hogy az influenza- és a legújabb Covid-vakcinája is pozitív eredményeket produkált.

A vállalat a kombinált vakcináktól az oltottsági ráta növekedését várja, hiszen az kényelmesebb, mint két különálló oltás felvétele. Ez segíthet abban is, hogy

a cég bezárja a koronavírus és az influenza elleni oltások közötti szakadékot is.

Ugyanis míg az influenza elleni oltást az amerikai felnőttek közel fele vette fel az elmúlt szezonban, addig ez a Covid esetében csak 23 százalék volt.

A Moderna emellett RSV-influenza és RSV-influenza-Covid elleni kombinált vakcinákon is dolgozik.