Nem mindennapi sztori: Romániában terjeszkedik a legendás magyar állami cég – és ez még nem a vége a bővülésnek

Nem csak az az érdekes, hogy kikkel versenyeznek, hanem az is, hogy hol.

Nem titok, hogy elindultunk ausztrál és afrikai légitársaságok beszerzésein is, ahogy közel- és távol-keletiekén szintén. Azért tesszük ezt, mert szeretnénk az európai piacon túlmenően is terjeszkedni. A forgalmi karbantartásban már most is vannak nem európai ügyfelek, de a többi üzletágban is ez a törekvésünk. Külön beszélnünk kell egy friss fejleményről, hogy

októbertől karbantartói bázist indítunk Romániában, egészen pontosan Bukarestben.

Ez egy unikális lehetőség és konstrukció. Az ottani repülőtér román repülőgép-karbantartója (Romaero) megkeresett minket egy együttműködés reményében. Egy szoros stratégiai partnerség keretében az Aeroplex Bukarestben létesít bázist, így megalapítjuk a román üzletágat és a mi engedélyeink alatt fog működni a jövőben.

Ezzel lényegében az Aeroplex kapacitásai bővülnek?

Pontosan, mintegy 20 százalékos növekedést tudunk így elérni már rövidtávon, de ez akár 50 százalékra is nőhet. A hely ugyanis rendelkezésre áll, építeni nem kell. Ez azonban komoly szervezést igényel. Ha csak átmenetileg is, de az Aeroplex minőség biztosítása érdekében a kollégáink a helyszínen fogják támogatni a működést, de Budapesten is lesznek oktatások a román partnerünknek. A Romaero leállása miatt a munkaerő egy része távozott. Célunk, hogy ezt a csapatot visszacsábítsuk, amire jó esélyünk is van, hiszen mióta nyilvánosságra került az érkezésünk, sorra kapjuk a megkereséseket.

Miért fontos ennyire Románia?

Mert stratégiai bázisa számos nagy európai és román légitársaságnak. Ha októbertől feláll a bukaresti tevékenységünk, akkor ráadásul a Marosvásárhely-Kolozsvár tengelyen, az ország keleti részében létre kell hoznunk kisebb logisztikai központokat is. A román terjeszkedésnek nem az az értelme, hogy mekkora nyereséget érünk majd el az ősszel, hanem hogy immáron két országban tudjuk kiszolgálni az ügyfeleket. Innen nehéz lefedni Romániát, ebben az iparágban pedig számít a piaci jelenlét, és nem utolsó sorban a logisztikai lánc rövidítése.