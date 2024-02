Még tavaly december elején számoltunk be arról, milyen kivételes és megható módon búcsúztatta el egyik kollégáját az Aeroplex Közép-Európai Kft.: Marosházi János 44 év munkaviszony után ment nyugdíjba, a cégnél pedig díszsorfallal és vastapssal köszöntek el tőle.

Álommeló Budapesten, de alaposan fel kell kötni a gatyát hozzá (Vémi Zoltán / Világgazdaság)

A magyarországi munkáltatói oldalon szokatlan gesztus felkeltette lapunk érdeklődését a társaság iránt, és úgy alakult, hogy a Világgazdaságnak lehetősége nyílt egy terepbejárásra az Aeroplex telephelyén. Volt mit nézni.

Mit kell tudni az Aeroplexről?

Mint kiderült, a vállalat az európai repülőipar élmezőnyébe tartozik. Mintegy 750 főt foglalkoztat, és mintegy 20 ezer négyzetméter hangárterülettel rendelkezik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A durván három focipályányi terület nem véletlen, hiszen az Aeroplex mára független MRO- (karbantartás, javítás és átépítés) szervezetté vált. Még 2016-ban ment keresztül egy stratégiai átalakuláson, ami olyan jól sikerült, hogy mostanra megkerülhetetlen jelenlétet épített ki az európai és a magyar légiiparban: utas- és teherszállító repülőgépek üzemeltetői számára egyaránt kínál szolgáltatásokat.

De mit is csinál az Aeroplex? Az 1992-ben alapított, teljes egészében állami tulajdonú – az N7 Holding Zrt. gyakorolja a jogokat – cég repülőgép-karbantartási tevékenységet folytat. És ebben gyakorlatilag nincsenek korlátok: létszámban, képességben és kapacitásban elérte azt a méretet, amellyel bármely légitársaság igényeinek eleget tud tenni. Nemzetgazdasági és honvédelmi szempontból is fontos projektekben vesz részt, emellett aktívan jelen van a közép- és felsőoktatásban is.

Hosszú utat tettek meg, hiszen egy nemzeti légitársaság (Malév) leányvállalatából nőtték ki magukat a nemzetközi piacon is helytálló, önálló repülőgép-karbantartó vállalattá. Jelenleg 10-12 repülőgép egyidejű karbantartása is megoldott. A karbantartási szezonban, vagyis októbertől márciusig jellemzően telt ház is van. Mindez visszatükröződik az Aeroplex pénzügyeiben is. A 2023-as zárás még nem ismert, de 2022-ben az árbevétele meghaladta a 21 milliárd forintot, ami négyszerese a már említett 2016-os stratégiaváltást megelőző időszaknak.

Olyan nagy légitársaságok a partnerei, mint a Wizz Air, a Ryanair vagy éppen a DHL.

Érdemes azt is tudni, hogy az Aeroplex több üzletágat visz. A hangárkarbantartás mellett foglalkozik berendezés-karbantartással és forgalmi karbantartással is. Az utóbbi lényegében azt jelenti, hogy a budapesti repülőtéren járatot teljesítő gépek műszaki ellenőrzését, javítását is végzi. A berendezéskarbantartási üzletág pedig gyakorlatilag a világ minden pontjáról kap megrendeléseket, a repülőgépcsúszdától a fedélzeti elektronikán át a hajtóműalkatrészek javításáig.

Ha csak a hangárkarbantartást nézzük, tavaly száznál is több projekt valósult meg. Az Aeroplex csarnokaiban megforduló gépek több mint 70 százaléka az Airbus A320-as és Boeing 737-es családba tartozik. Számottevő még a Boeing 757-es és 767-es jelenlét, de megfordult itt A330-as, illetve egy A300-as is. A konkrét folyamatok összetettségét talán közelebb hozza az az ökölszám, hogy egy repülőgép harmincnapos karbantartása alatt 10-13 ezer munkaórára is szükség lehet.

Milyen munkalehetőség van az Aeroplexnél?

Munka tehát csőstül van, ehhez pedig szakemberek is kellenek. A társaságnál vannak

évtizedek óta ott dolgozók (lásd Marosházi János),

pályakezdők,

más cégektől átigazoltak,

más országot is megjárt,

vagy más iparágakból érkezett munkatársak,

magyarok és külföldiek egyaránt.

A repülőgép-szerelés, a repülőgép-műszerészet, illetve az ehhez kapcsolódó mérnöki területek is egy élethosszig tartó hivatást jelentenek. Csakhogy a Covid miatt csaknem két évre a földre kényszerült kereskedelmi járatok megreccsentették a repülőgép-karbantartás iparágát is. Sokan távoztak a szakmából, így világszinten jókora munkaerőhiány alakult ki.

Bár az Aeroplex nemhogy csökkent, de még bővült is a Covid alatt (2022-ben új óriáshangárt avattak), a szakemberhiányt megérezte, hiszen a növekedést nagyon nehezen tudta a létszámmal követni. Éppen ezért az előremenekülést választotta. Egyfelől nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás kinevelésére. Már az általános iskolás korú fiatalok körében népszerűsíti a repülőgép-szerelést mint jól fizető, hosszú távú karrierlehetőséget. Emellett duális együttműködéssel részt vesz a közép- és a felsőfokú oktatásban is. Ezeken felül pedig már felnőttképzési programokat is szervez.

Fontos tudni, hogy a repülőgép-szerelő és -műszerész szakmában a beállási idő négy-öt év. Ennyi gyakorlat, tanulás szükséges az alapképzés elvégzése után, hogy valaki jogosított szerelőként, a saját munkájáért önállóan felelve és azt aláírva dolgozhasson. De az is igaz, hogy vannak olyan munkakörök, amelyeknél rövidebb idő a szakma elsajátítása. Ilyen például a festő, a kárpitos vagy a kerék- és fékagyjavító. A jelentkezőket a felvételi szűrés után kiképezik az említett munkakörökre, és betanított munkásként foglalkoztatják őket.

Az Aeroplex még bővült is a Covid alatt, a szakemberhiányt így vastagon megérezte, hiszen a növekedést nagyon nehezen tudta létszámmal követni.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mindenesetre ezek a szakemberek aztán „aranyárban mozognak” a munkaerőpiacon. A nemzetközi piacnak nagy az elszívóereje, a külföldi MRO-k magas jövedelemmel igyekeznek magukhoz csábítani a fiatalokat, amivel kifejezetten nehéz versenyezni. Az Aeroplex szempontjából éppen ezért rendkívüli jelentőségű, hogy a márkaneve erős, és már nem fapados-karbantartóként tekintenek rá a piacon, hanem minőségi vállalatként. Ezt tükrözi az ügyfélköre is, a partnerei jelentős része évek óta visszatér.

Ennek köszönhető, hogy az elmúlt két évben európai szinten is kiemelkedő bérfelzárkóztatás történt.

Ezenfelül egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a béren kívüli juttatásokra, az év végi bónuszokra, az emelt összegű munkába járási támogatásokra vagy akár a dolgozói étkezésre.

Hogy néz ki egy átlagos nap az Aeroplexnél? – képriport

Hosszan lehetne még írni a repülőgép-karbantartás izgalmairól, az Aeroplex munkahelyi kultúrájáról, a monumentális infrastruktúráról vagy éppen a hangárban felsorakozó repülőgépek látványáról. Unásig ismételt mondás, hogy egy fotó többet mond ezer szónál. Ez ebben az esetben kiváltképp igaz.

Tekintse meg képgalériánkat, amely közelebb hozza a külső személőt az Aeroplex mindennapjaihoz!