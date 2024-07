A Mol-vezérnek elege lett: „A semmiért fizetünk többet. Nem ismerős ez a helyzet valahonnan? Pont, mint a szociban”

Ráadásul nincs olyan, hogy egy adó nem épül be az árakba. Hernádi Zsolt azt sem érti, miért is kell büntetni azokat a cégeket, amelyek olyan terméket állítanak elő, amelyre nagy lett a kereslet, és extraprofitot értek el. „Miért kell büntetni azokat, akik extrém körülmények között is sikeresen tudják megoldani a feladatukat? A Mol esetében például a magyarországi adózás előtti eredmény már nem elégséges a magyarországi adó befizetéséhez. Az ember megszédül.”

Azt is kiemelte, hogy a háborús árakat nem a vállalatok idézték elő, hanem a háború és az arra adott politikai válaszok. Árat lehetne persze csökkenteni úgy is, hogy növeljük a kínálatot, amire a legjobb megoldás a beruházás volna. Viszont a különadók pont ezeket a pénzeket veszik el.

Szerinte a negatív hatás már látszik, hiszen folyamatosan csökken a hazai ipari termelés, Csak májusban 5 százalékot esett a múlt évhez képest. „Az üzenet egyértelmű. Minden nem megy. Nem lehet egyszerre agyonadóztatni és elvárni a termelés növekedését. Az is kérdés, hogy a beszedett pénzt mennyire hatékonyan hasznosítja az állam. Ha tűzoltó jelleggel, lyukak tömködésére használjuk, működési költséget vagy gazdasági növekedést nem támogató beruházásokat finanszírozunk, akkor abból nem lesz pluszérték. A semmiért fizetünk többet. Nem ismerős ez a helyzet valahonnan? Pont, mint a szociban. Vissza a jövőbe, uraim!” – zárta publicisztikáját a Mol vezére.