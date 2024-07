Forradalmasított rizstermesztés: új megoldást kínál a gazdáknak egy startup

A rizspiac nagyban függ az időjárás alakulásától, idén pedig akár 15 éves csúcsra is drágulhat a rizs ára. Az Ázsiában irányadó thai fehér rizs január és április között 71 dollárral drágult, elérte a tonnánkénti 649 dollárt (232 ezer forintot). Az is hozzájárul globális árak emelkedéséhez, hogy lassan kerül a piacra a friss ázsiai termés, ugyanis csak most fejeződik be a szezonon kívüli termés aratása Thaiföldön és a téli-tavaszié Vietnámban. Előbbi a világ második, utóbbi pedig a harmadik legnagyobb exportőre.