Megszólalt Orbán Győző: a miniszterelnök édesapja elmondta az igazságot Hatvanpusztáról – „Aki ismer, megérti”

Váratlan interjút adott a Borsnak Orbán Győző Hatvanpusztáról. A miniszterelnök, Orbán Viktor édesapja részletesen elmondta az igazságot, mi épül itt, miután rengeteg híresztelés jelent meg a nyilvánosságban. Sőt, a lap értékelése szerint Hatvanpuszta kifejezetten politikai támadások kereszttüzébe került.

Orbán Győző Hatvanpusztáról: Orbán Viktor édesapja elmondta az igazságot / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Győző rögtön az elején jelezte a Borsnak, hogy csak azért vállalta a nyilatkozatot, mert közelednek a választások, és a legidősebb fiát, a miniszterelnököt

rajta keresztül támadják igaztalanul.

Rámutatott, hogy Hatvanpuszta egy gazdaság a semmi közepén, mint a neve is mutatja. Valamikor a Habsburgok egyik mintagazdasága volt, de 1945 után államosították, az állami gazdaság telephelye lett.

Apám is, és én is dolgoztunk ott, sőt, a fiam is, nyári diákmunkában. Nagyon sok emlék fűz ide, mondhatni a fél életem, biztos ezért lett a szívügyem. A rendszerváltás után tönkrement, lerohadt. Szomorú történet. Végül megvásároltam, vigasztalan állapotok uralkodtak, majdnem romokban minden. Lassan tíz éve dolgozom rajta, hogy helyrehozzam – mondta el.

Meg sem fordult a fejében, hogy ezért majd a fiát ütik. Orbán Győző egyrészt mezőgazdasági üzemmérnök, másrészt ez a családja vidéke. Ezért is érdeklődött Hatvanpuszta iránt. „Nehezemre esett látni, hogy minden tönkremegy, lepusztul, senki sem törődik vele.”

Az volt a célja, hogy feltámassza a mintagazdaságot és új életet leheljen bele. „Aki ismer, tudja, hogy szívügyem a mezőgazdaság és ez a vidék. Először földeket vásároltam, vagy 300 hektárt. Aztán megvettem ezt a telepet is, amit rendbe hozok, és beindítom a gazdálkodást.”

Elárulta, hogy a földek rendben vannak, a gazdasági központ is elkészülhet az ősz végére. Nagy terület, sok épület, még évekig kell rajta dolgozni,

de jövőre már beindulhat a gazdálkodás.

Ezen kívül részletesen ismertette azt is, mi épült eddig, illetve mi fog még épülni Hatvanpusztán:

portaépület, őrszolgálat, trafóház, szennyvízközpont, napelemtelep.

Aztán a tisztilak, ahol valaha a gazdatiszt családja élt.

Visszaépítette a valamikor béresházat is, itt laktak a telepen dolgozók és a családjaik. Kiütötte a födémet és könyvtárat csinált belőle: itt lesz a családja összes könyve, irata, mindaz, ami megmaradt a múltból.

Lesz egy tanulóterem és két diáklak, ha valakit mindez érdekel, és netán kutatni akarna.

Az egyik nagy birkaistállóból műhelyházat csinált, ahol feldolgozhatjuk a terményeket.

És igény esetén lesznek szociális helyiségek, munkáslakások.

Vannak raktárak, pincék, garázsok.

A másik nagy birkaistállóból pedig vendégházat csinált. „Ha összejön az egész család, vagyunk vagy ötvenen”.

Aztán van még egy nagy gépszín és egy hatalmas pajta, ami még mindig rogyadozik, de már nem ázik be. „Azt már biztosan nem én fogom rendbe hozni” – jegyezte meg.

Kiemelte, hogy arra nagyon büszke, hogy egy komoly, szép gazdaság marad utána. „Aki ismer, aki tudja, hol vannak a gyökereim, megérti.”