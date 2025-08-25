Megszólalt Orbán Győző: a miniszterelnök édesapja elmondta az igazságot Hatvanpusztáról – „Aki ismer, megérti”

Váratlan interjút adott a Borsnak Orbán Győző Hatvanpusztáról. A miniszterelnök, Orbán Viktor édesapja részletesen elmondta az igazságot, mi épül itt, miután rengeteg híresztelés jelent meg a nyilvánosságban. Sőt, a lap értékelése szerint Hatvanpuszta kifejezetten politikai támadások kereszttüzébe került.
Orbán Győző rögtön az elején jelezte a Borsnak, hogy csak azért vállalta a nyilatkozatot, mert közelednek a választások, és a legidősebb fiát, a miniszterelnököt
rajta keresztül támadják igaztalanul.
Rámutatott, hogy Hatvanpuszta egy gazdaság a semmi közepén, mint a neve is mutatja. Valamikor a Habsburgok egyik mintagazdasága volt, de 1945 után államosították, az állami gazdaság telephelye lett.
Apám is, és én is dolgoztunk ott, sőt, a fiam is, nyári diákmunkában. Nagyon sok emlék fűz ide, mondhatni a fél életem, biztos ezért lett a szívügyem. A rendszerváltás után tönkrement, lerohadt. Szomorú történet. Végül megvásároltam, vigasztalan állapotok uralkodtak, majdnem romokban minden. Lassan tíz éve dolgozom rajta, hogy helyrehozzam – mondta el.
Meg sem fordult a fejében, hogy ezért majd a fiát ütik. Orbán Győző egyrészt mezőgazdasági üzemmérnök, másrészt ez a családja vidéke. Ezért is érdeklődött Hatvanpuszta iránt. „Nehezemre esett látni, hogy minden tönkremegy, lepusztul, senki sem törődik vele.”
Az volt a célja, hogy feltámassza a mintagazdaságot és új életet leheljen bele. „Aki ismer, tudja, hogy szívügyem a mezőgazdaság és ez a vidék. Először földeket vásároltam, vagy 300 hektárt. Aztán megvettem ezt a telepet is, amit rendbe hozok, és beindítom a gazdálkodást.”
Elárulta, hogy a földek rendben vannak, a gazdasági központ is elkészülhet az ősz végére. Nagy terület, sok épület, még évekig kell rajta dolgozni,
de jövőre már beindulhat a gazdálkodás.
Ezen kívül részletesen ismertette azt is, mi épült eddig, illetve mi fog még épülni Hatvanpusztán:
Kiemelte, hogy arra nagyon büszke, hogy egy komoly, szép gazdaság marad utána. „Aki ismer, aki tudja, hol vannak a gyökereim, megérti.”
Orbán Győző arra a kérdésre is válaszolt, honnan van pénze a beruházásra. Emlékeztetett rá, hogy 50 éve dolgozik a gánti kőbányában, amit a rendszerváltáskor vettek meg. Ennek 51 százaléka az övé. „Jól gazdálkodtunk. Komoly üzem lett belőle, ma hetven környékbeli családnak ad kenyeret.”
A miniszterelnök édesapja végül felhívta rá a figyelmet, hogy sikeresek voltunk az Antall-, a Horn-, a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány alatt is. „Közbeszerzésen nem indulunk, ha valakinek jó minőségű, szabályosan előállított kőre van szüksége, fizet és viheti. Akik szamárságokat írnak rólunk, nem tudom, mit tettek le életükben az asztalra. Sok mindent felépítettem, sok mindent létrehoztam. Ezt a gazdaságot is tető alá hozom végül, hiába próbálnak gáncsolni” – zárta a Borsnak adott interjúját Orbán Győző.
