Kitört a pánik Ausztriában: ezrével szűnnek meg a munkahelyek – nem tudták meglépni, amit Magyarország

Egyre nagyobb bajban az autóipar Ausztriában. A grazi technológiai vállalat, az AVL List a múlt héten jelentette be, hogy a következő hónapokban körülbelül 350 munkahelyet szüntetnek meg. A autóipari vállalat nem arról ismert, hogy könnyelműen elbocsátja alkalmazottait, éppen ellenkezőleg, azonban most mégis története legnagyobb létszámleépítésére készül. A Hella körülbelül 225 munkahelyet szüntet meg Grosspetersdorfban, Burgenlandban, ami a jelenlegi létszám csaknem felét jelenti. A Schäffler berndorfi gyárában is teljes gőzzel folyik a leépítés. Az év végéig bezárják a telephelyet, és 450 alkalmazott veszíti el az állását. A Voestalpine is megkezdte a költségcsökkentést az autóalkatrész-üzletágban, itt is csökkent a munkahelyek száma.

Az AVL példája is mutatja, hogy nincs könnyű helyzetben az osztrák autóipar / Fotó: Alex Halada / AFP

A Der Standard cikke szerint a magas költségek, az árnyomás, a gyengülő kereslet és a kihasználtsági problémák mindig felmerülnek, amikor a vállalatok megindokolják döntéseiket.

Az osztrák munkaügyi szolgálat szerint a jelenlegi nehéz helyzet miatt 2025 első félében csaknem 50 százalékkal több ember vesztette el az állását az osztrák autóipari szektorban, mint az előző év azonos időszakában. Ez főként az autóiparban erős felső-ausztriai és stájerországi tartományokat érinti. Johannes Kopf, az AMS vezetője az ORF-nek úgy nyilatkozott, hogy az Európai Unióra kivetett amerikai vámok az autóipari beszállítók számára különösen rosszak. Sokáig érvényben voltak ugyanis azok az autóipari vámok, amelyeket Donald Trump amerikai elnök áprilisban 27,5 százalékra emelt. Kisebb megkönnyebbülést jelenet, hogy ezeket visszamenőlegesen augusztus 1-jétől 15 százalékra csökkentették.

A némettől függ az osztrák autóipar

Az osztrák autóipar exportbevételeinek jelenleg mintegy 10 százaléka származik Észak-Amerikából. Az autóipari beszállítók fő értékesítési piaca Európa, elsősorban Németország. A mintegy 900 vállalkozás között jó néhány található, amely az autóipar mellett például a repülési és vasúti ipart, valamint az építőipari és mezőgazdasági gépgyártókat is ellátja.